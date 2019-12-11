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Адетокунбо пропустит матч с «Нью-Орлеан Пеликанс» из-за боли в бедре

Адетокунбо пропустит матч с «Нью-Орлеан Пеликанс» из-за боли в бедре
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо пропустит предстоящий матч с «Нью-Орлеан Пеликанс», сообщает пресс-служба команды в «твиттере». Причиной отсутствия баскетболиста на матче является боль, которую игрок испытывает в правом бедре. О характере травмы и сроках восстановления спортсмена пока не сообщается.

В нынешнем сезоне Яннис Адетокунбо провёл 24 матча в составе команды, в среднем за 31 минут и 35 секунд игрового времени набирая 30,9 очка, совершая 13,2 подбора и отдавая 5,5 передачи.

«Милуоки Бакс» лидирует в Восточной конференции регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2019/20, имея в своём активе 21 победу в 24 встречах. У ближайшего преследователя — «Бостона» — в активе всего 17 побед.

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