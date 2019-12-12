Пашутин: при такой поддержке трибун «Локо» просто не может играть плохо

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин прокомментировал победу своих подопечных над «Партизаном» в матче регулярного чемпионата Еврокубка.



«Я поздравляю всех с победой. Было всего два дня на подготовку, но мы сразу же начали работать и много разговаривали с ребятами о том, что им нужно показать всю свою спортивную злость в этом матче. Мы уделили большое внимание игре в защите, работе на подборах. Здорово начали первую четверть, полностью доминировали на площадке, но потом были моменты, когда мы немного торопились и не очень организовано играли в нападении. Но в решающие моменты стали грамотно действовать в атаке, хорошо двигали мяч, играли командно, что самое главное. Даже не буду никого выделять, все выглядели достойно.

Конечно, была и потеря концентрации в третьей четверти, будем работать над тем, чтобы играть на максимуме все сорок минут игры, чтобы высокий потенциал игроков раскрылся полностью. Я уже говорил, что считаю, что в Краснодаре лучшие болельщики и хочу сказать всем большое спасибо. При такой поддержке трибун команда просто не может играть плохо. Игроки заряжаются энергией и выкладываются на максимум. Своей игрой мы должны вернуть полный зал, каким он был в прошлые годы», — приводит слова Пашутина официальный сайт краснодарского клуба.