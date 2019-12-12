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35 очков Лавина помогли «Чикаго» разгромить «Атланту»

35 очков Лавина помогли «Чикаго» разгромить «Атланту»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Чикаго Буллз» принимал «Атланту Хоукс». Встреча состоялась на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 136:102.

Самым результативным в составе победителей стал Зак Лавин, набравший 35 очков. Лаури Маркканен записал в свой актив 22 очка.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Алексей Лень, набравший 17 очков. Трей Янг оформил дабл-дабл из 15 очков и 13 передач.

Таким образом, «Чикаго» прервал серию поражений из трёх матчей. «Атланта» в свою очередь потерпела второе поражение кряду.

В другом матче НБА «Миннесота Тимбервулвз» принимал «Юту Джаз». Встреча состоялась на стадионе «Таргет-центр» и завершилась победой гостей со счётом 127:116.

НБА - регулярный чемпионат
12 декабря 2019, четверг. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
136 : 102
Атланта Хоукс
Атланта
Чикаго Буллз: Лавин - 35, Маркканен - 22, Уайт - 19, Янг - 15, Картер - 11, Валентайн - 10, Данн - 9, Саторански - 7, Гэффорд - 4, Харрисон - 4, Mokoka, Арчидиаконоу, Корнет, Портер, Страс, Фелисио, Хатчинсон
Атланта Хоукс: Лень - 17, Реддиш - 16, Янг - 15, Паркер - 11, Джонс - 10, Хаертер - 9, Краббе - 6, Хантер - 6, Фернанду - 5, Картер - 4, Парсонс - 3, Бембри, Браун, Гудвин, Коллинс, Тёрнер, Уоллес
НБА - регулярный чемпионат
12 декабря 2019, четверг. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
116 : 127
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Миннесота Тимбервулвз: Тиг - 32, Уиггинс - 26, Таунс - 21, Ковингтон - 14, Окоги - 13, Белл - 6, Калвер - 4, Reid, Бэйтс-Диоп, Вонле, Грэм, Дьенг, Лейман, Маклафлин, Мартин, Напьер, Ноуэлл
Юта Джаз: Митчелл - 30, Инглс - 23, Гобер - 20, Богданович - 14, Мудиэй - 13, Грин - 10, Ньянг - 9, О'Нил - 6, Дэвис - 2, Morgan, Wright-Foreman, Брэдли, Брэнтли, Конли, Они, Уильямс-Госс, Экзам
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