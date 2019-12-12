35 очков Лавина помогли «Чикаго» разгромить «Атланту»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Чикаго Буллз» принимал «Атланту Хоукс». Встреча состоялась на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 136:102.

Самым результативным в составе победителей стал Зак Лавин, набравший 35 очков. Лаури Маркканен записал в свой актив 22 очка.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Алексей Лень, набравший 17 очков. Трей Янг оформил дабл-дабл из 15 очков и 13 передач.

Таким образом, «Чикаго» прервал серию поражений из трёх матчей. «Атланта» в свою очередь потерпела второе поражение кряду.

В другом матче НБА «Миннесота Тимбервулвз» принимал «Юту Джаз». Встреча состоялась на стадионе «Таргет-центр» и завершилась победой гостей со счётом 127:116.