Дабл-даблы Букера и Убре не спасли «Финикс» от поражения в матче с «Мемфисом»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Финикс Санз» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча прошла на стадионе «Токинг Стик Ризот Арена» и завершилась победой гостей со счётом 115:108.
Самым результативным в составе победителей стал Диллон Брукс, набравший 27 очков. Джарен Джексон записал в свой актив 24 очка. В составе проигравшей команды самым результативным стал Фрэнк Камински, набравший 24 очка. По дабл-даблу оформили Келли Убре (14 очков и 13 подборов) и Девин Букер (15 очков и 10 передач).
В другом матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча состоялась на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой хозяев со счётом 127:112.
Турнирная таблица НБА.
НБА - регулярный чемпионат
12 декабря 2019, четверг. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
108 : 115
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Финикс Санз: Камински - 24, Рубио - 22, Букер - 15, Убре - 14, Бэйнс - 12, Джонсон - 11, Шарич - 7, Бриджес - 3, Jerome, Lecque, Джонсон, Диалло, Картер, Окобо, Харпер, Эйтон
Мемфис Гриззлиз: Брукс - 27, Джексон - 24, Кларк - 15, Краудер - 13, Морант - 13, Мелтон - 9, Валанчюнас - 6, Андерсон - 3, Гудурич - 3, Джонс - 2, Аллен, Ватанабэ, Джексон, Игуодала, Кабокло, Кончар, Хилл
НБА - регулярный чемпионат
12 декабря 2019, четверг. 05:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
127 : 112
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Милуоки Бакс: Бледсо - 29, Миддлтон - 24, Ильясова - 18, Хилл - 13, Лопес - 9, Мэттьюз - 9, Лопес - 8, Браун - 7, Корвер - 7, Дивинченцо - 3, Адетокунбо, Адетокунбо, Бендер, Коннотон, Мейсон, Рейнольдс, Уилсон
Нью-Орлеан Пеликанс: Редик - 31, Ингрэм - 25, Холидей - 21, Хэйс - 12, Харт - 9, Александер-Уолкер - 6, Болл - 6, Окафор - 2, Williamson, Грэй, Джексон, Мелли, Миллер, Мур, Уильямс, Фэйворс, Читэм
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