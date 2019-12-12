Дабл-даблы Букера и Убре не спасли «Финикс» от поражения в матче с «Мемфисом»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Финикс Санз» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча прошла на стадионе «Токинг Стик Ризот Арена» и завершилась победой гостей со счётом 115:108.

Самым результативным в составе победителей стал Диллон Брукс, набравший 27 очков. Джарен Джексон записал в свой актив 24 очка. В составе проигравшей команды самым результативным стал Фрэнк Камински, набравший 24 очка. По дабл-даблу оформили Келли Убре (14 очков и 13 подборов) и Девин Букер (15 очков и 10 передач).

В другом матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча состоялась на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой хозяев со счётом 127:112.

Турнирная таблица НБА.