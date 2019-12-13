Болельщики считают, что «Химки» впервые проиграют в Лиге ВТБ в 2020 году

10 декабря 2019 года «Чемпионат» запустил опрос, когда «Химки» потерпят первое поражение в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Респондентам было предложено пять вариантов ответа.

Подавляющее большинство полагает, что подопечные Куртинайтиса впервые оступятся уже в следующем году. 6 января 2020 года команде предстоит встреча с принципиальным соперником в лице ЦСКА. За вариант, что «армейцы» нанесут поражение «Химкам», проголосовало 68%.

11% опрошенных считают, что «Химки» впервые проиграют в лиге ВТБ ещё в 2019 году. 23 декабря команде предстоит домашняя встреча с «Локомотивом-Кубань». Ещё 10% респондентов полагает, что команда Куртинайтиса закончит регулярный сезон с идеальными показателями и не проиграет ни разу.

Результаты опроса можно увидеть по соответствующей ссылке.