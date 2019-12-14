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18 очков Ренфро не спасли «Зенит» от поражения в матче с «Баварией»

18 очков Ренфро не спасли «Зенит» от поражения в матче с «Баварией»
Баскетбол / Евролига 0

В Мюнхене завершился матч 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Бавария» принимала «Зенит». Первая четверть поединка прошла в равной борьбе, в которой немного удачливее оказались гости — 15:14. Во второй десятиминутке «Бавария» сумела перехватить лидерство — 37:35.

После большого перерыва немецкая команда прибавила и к концу третьей четверти вела с двузначным преимуществом — 61:50. В заключительном игровом отрезке гости пытались вернуться в игру, но «Бавария» удержала преимущество — 77:69.

Самым результативным в составе победителей стал Владимир Лучич, набравший 17 очков. У «Зенита» лучшим стал Алекс Ренфро, записавший в актив 18 баллов.

Это поражение стало для «Зенита» уже десятым в нынешнем сезоне Евролиги.

Евролига. Регулярный чемпионат. 13-й тур
13 декабря 2019, пятница. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
77 : 69
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Бавария: Лучич - 17, Монро - 12, Копонен - 11, Ло - 11, Флаккадори - 11, Лессор - 5, Нельсон - 5, Бартель - 3, Ципсер - 2, Грант, Кинг, Хьюстис
Зенит: Рэнфро - 18, Абромайтис - 13, Айон - 7, Альбиси - 7, Трушкин - 6, Понкрашов - 5, Томас - 5, Айверсон - 3, Холлинс - 3, Хвостов - 2, Балашов, Пушков
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