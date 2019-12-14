18 очков Ренфро не спасли «Зенит» от поражения в матче с «Баварией»

В Мюнхене завершился матч 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Бавария» принимала «Зенит». Первая четверть поединка прошла в равной борьбе, в которой немного удачливее оказались гости — 15:14. Во второй десятиминутке «Бавария» сумела перехватить лидерство — 37:35.

После большого перерыва немецкая команда прибавила и к концу третьей четверти вела с двузначным преимуществом — 61:50. В заключительном игровом отрезке гости пытались вернуться в игру, но «Бавария» удержала преимущество — 77:69.

Самым результативным в составе победителей стал Владимир Лучич, набравший 17 очков. У «Зенита» лучшим стал Алекс Ренфро, записавший в актив 18 баллов.

Это поражение стало для «Зенита» уже десятым в нынешнем сезоне Евролиги.