Результаты матчей НБА за 13 декабря 2019 года

13 декабря состоялось девять матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.



Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА



«Хьюстон Рокетс» на выезде переиграл «Орландо Мэджик». Встреча завершилась со счётом 130:107. Самым результативным в составе победителей стал Джеймс Харден, набравший 54 очка. По дабл-даблу оформили Клинт Капела (10 очков и 11 подборов) и Пи Джей Такер (12 очков и 11 подборов). Расселл Уэстбрук записал в свой актив 23 очка.

«Филадельфия Сиксерс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча состоялась на стадионе «Веллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 116:109.

«Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде переиграл «Майами Хит». Встреча завершилась со счётом со счётом 113:110. В составе победителей самым результативным стал Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 33 очков и 10 подборов. Также дабл-дабл из 28 очков и 12 передач собрал Леброн Джеймс. В составе проигравшей команды самым результативным стал Джимми Батлер, набравший 23 очка. Эдрис Адебайо оформил дабл-дабл из 12 очков и 12 подборов.

«Атланта Хоукс» на своей площадке уступил «Индиане Пэйсерс» со счётом 100:110.

«Шарлотт Хорнетс» на выезде переиграл «Чикаго Буллз». Итоговый счёт — 83:73 (24:15, 20:25, 15:10, 24:23). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Девонте Грэм, набравший 16 очков. Дабл-дабл на свой счёт записал Пи Джей Вашингтон — 13 очков и 10 подборов. В составе «Чикаго» отличился Зак Лавин, набравший 12 очков.

«Милуоки Бакс» на выезде переиграл «Мемфис Гриззлиз». Итоговый счёт встречи — 127:114 (335:29, 29:33, 26:33, 37:19). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 37 очков и 11 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Брука Лопеса — 10 очков и 10 подборов. В составе «Мемфиса» 43 очка набрал Джарен Джексон, дабл-дабл из 15 очков и 11 подборов оформил Джей Краудер.

«Юта Джаз» на домашнем паркете переиграл «Голден Стэйт Уорриорз». Итоговый счёт встречи — 114:106 (22:29, 27:27, 37:28, 28:22). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Боян Богданович, набравший 32 очка. Дабл-дабл оформил Руди Гобер, на счету которого 15 очков и 15 подборов. В составе гостей 24 очка набрал Алек Бёркс, дабл-дабл оформил Маркиз Крисс — 12 очков и 13 подборов. 18 очков на свой счёт записал Д'Анджело Расселл.

«Лос-Анджелес Клипперс» на выезде оказался сильнее «Миннесоты Тимбервулвз». Итоговый счёт встречи — 124:117 (33:29, 32:29, 37:23, 22:36) в пользу «Клипперс». Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Под Джордж набравший 46 очков. Дабл-дабл из 42 очков и 11 подборов оформил Кавай Леонард. В составе «Тимбервулвз» дабл-дабл из 39 очков и 12 подборов оформил Карл Энтони Таунс.

«Нью-Йорк Никс» на выезде переиграл «Сакраменто Кингз». Итоговый счёт встречи — 103:101 (20:32, 25:22, 27:26, 31:21). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джулиус Рэндл, набравший 26 очков. В составе хозяев дабл-дабл из 34 очков и 12 подборов оформил Бадди Хилд.