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Результаты матчей НБА за 13 декабря 2019 года

Результаты матчей НБА за 13 декабря 2019 года
Баскетбол / НБА 0

13 декабря состоялось девять матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Хьюстон Рокетс» на выезде переиграл «Орландо Мэджик». Встреча завершилась со счётом 130:107. Самым результативным в составе победителей стал Джеймс Харден, набравший 54 очка. По дабл-даблу оформили Клинт Капела (10 очков и 11 подборов) и Пи Джей Такер (12 очков и 11 подборов). Расселл Уэстбрук записал в свой актив 23 очка.

НБА - регулярный чемпионат
14 декабря 2019, суббота. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
107 : 130
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Орландо Мэджик: Фурнье - 27, Гордон - 21, Росс - 13, Айзек - 10, Картер-Уильямс - 10, Бамба - 9, Фульц - 5, Берч - 4, Огастин - 3, Фразьер - 3, Ивунду - 2, Амину, Вучевич, Джефферсон, Джонсон, Магетти
Хьюстон Рокетс: Харден - 54, Уэстбрук - 23, Маклемор - 18, Такер - 12, Капела - 10, Кларк - 9, Клемонс - 2, Хаус - 2, Frazier, Гордон, Грин, Илариу, Риверс, Сефолоша, Хартенштайн, Чендлер

«Филадельфия Сиксерс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча состоялась на стадионе «Веллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 116:109.

НБА - регулярный чемпионат
14 декабря 2019, суббота. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
116 : 109
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 31, Симмонс - 24, Эмбиид - 24, Эннис - 10, Ричардсон - 8, Pelle - 6, Скотт - 5, Нето - 3, Тибулл - 3, Коркмаз - 2, Shayok, Болден, Бёрк, Милтон, О'Куинн, Смит, Хорфорд
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 32, Редик - 19, Холидей - 12, Харт - 10, Окафор - 9, Фэйворс - 8, Хэйс - 7, Болл - 6, Александер-Уолкер - 3, Уильямс - 3, Williamson, Грэй, Джексон, Мелли, Миллер, Мур, Читэм

«Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде переиграл «Майами Хит». Встреча завершилась со счётом со счётом 113:110. В составе победителей самым результативным стал Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 33 очков и 10 подборов. Также дабл-дабл из 28 очков и 12 передач собрал Леброн Джеймс. В составе проигравшей команды самым результативным стал Джимми Батлер, набравший 23 очка. Эдрис Адебайо оформил дабл-дабл из 12 очков и 12 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
14 декабря 2019, суббота. 03:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
110 : 113
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Майами Хит: Батлер - 23, Джонс - 17, Нанн - 16, Олиник - 15, Адебайо - 12, Робинсон - 9, Хироу - 7, Сильва - 6, Леонард - 5, Горан Драгич, Джонсон, Макон, Окпала, Уинслоу, Уэйтерс, Хаслем
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 33, Джеймс - 28, Колдуэлл-Поуп - 15, Брэдли - 10, Грин - 9, Макги - 9, Ховард - 4, Дадли - 3, Карузо - 2, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Дэниэлс, Казинс, Кузма, Кук, Рондо

«Атланта Хоукс» на своей площадке уступил «Индиане Пэйсерс» со счётом 100:110.

НБА - регулярный чемпионат
14 декабря 2019, суббота. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
100 : 110
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Атланта Хоукс: Янг - 23, Хантер - 21, Паркер - 20, Лень - 11, Джонс - 9, Краббе - 7, Хаертер - 5, Реддиш - 4, Бембри, Браун, Гудвин, Картер, Коллинс, Парсонс, Тёрнер, Уоллес, Фернанду
Индиана Пэйсерс: Брогдон - 19, Уоррен - 18, Макдермотт - 16, Холидей - 13, Сабонис - 12, Лэмб - 11, Тёрнер - 11, Макконнел - 8, Холидэй - 2, Битадзе, Боуэн, Джонсон, Лиф, Митру-Лонг, Оладипо, Самнер, Сэмпсон

«Шарлотт Хорнетс» на выезде переиграл «Чикаго Буллз». Итоговый счёт — 83:73 (24:15, 20:25, 15:10, 24:23). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Девонте Грэм, набравший 16 очков. Дабл-дабл на свой счёт записал Пи Джей Вашингтон — 13 очков и 10 подборов. В составе «Чикаго» отличился Зак Лавин, набравший 12 очков.

НБА - регулярный чемпионат
14 декабря 2019, суббота. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
73 : 83
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Чикаго Буллз: Арчидиаконоу - 12, Лавин - 12, Маркканен - 10, Янг - 10, Саторански - 7, Валентайн - 6, Картер - 6, Гэффорд - 4, Данн - 3, Уайт - 3, Mokoka, Корнет, Портер, Страс, Фелисио, Харрисон, Хатчинсон
Шарлотт Хорнетс: Грэм - 16, Бриджес - 13, Вашингтон - 13, Бийомбо - 12, Зеллер - 11, Розир - 11, Мартин - 3, Кидд-Гилкрист - 2, Монк - 2, Franks, Батюм, Бэйкон, Макдэниелс, Мартин, Симмонс, Уильямс, Эрнангомес

«Милуоки Бакс» на выезде переиграл «Мемфис Гриззлиз». Итоговый счёт встречи — 127:114 (335:29, 29:33, 26:33, 37:19). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 37 очков и 11 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Брука Лопеса — 10 очков и 10 подборов. В составе «Мемфиса» 43 очка набрал Джарен Джексон, дабл-дабл из 15 очков и 11 подборов оформил Джей Краудер.

НБА - регулярный чемпионат
14 декабря 2019, суббота. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
114 : 127
Милуоки Бакс
Милуоки
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 43, Брукс - 19, Краудер - 15, Джонс - 10, Валанчюнас - 8, Хилл - 8, Андерсон - 5, Мелтон - 4, Кабокло - 2, Аллен, Ватанабэ, Гудурич, Джексон, Игуодала, Кларк, Кончар, Морант
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 37, Миддлтон - 26, Бледсо - 12, Уилсон - 11, Лопес - 10, Браун - 8, Хилл - 8, Дивинченцо - 6, Мэттьюз - 4, Лопес - 3, Коннотон - 2, Адетокунбо, Бендер, Ильясова, Корвер, Мейсон, Рейнольдс

«Юта Джаз» на домашнем паркете переиграл «Голден Стэйт Уорриорз». Итоговый счёт встречи — 114:106 (22:29, 27:27, 37:28, 28:22). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Боян Богданович, набравший 32 очка. Дабл-дабл оформил Руди Гобер, на счету которого 15 очков и 15 подборов. В составе гостей 24 очка набрал Алек Бёркс, дабл-дабл оформил Маркиз Крисс — 12 очков и 13 подборов. 18 очков на свой счёт записал Д'Анджело Расселл.

НБА - регулярный чемпионат
14 декабря 2019, суббота. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
114 : 106
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Юта Джаз: Богданович - 32, Митчелл - 28, Гобер - 15, О'Нил - 14, Инглс - 13, Грин - 5, Мудиэй - 4, Ньянг - 3, Morgan, Wright-Foreman, Брэдли, Брэнтли, Дэвис, Конли, Они, Уильямс-Госс, Экзам
Голден Стэйт Уорриорз: Бёркс - 24, Ли - 21, Расселл - 18, Эванс - 13, Крисс - 12, Робинсон - 10, Пул - 4, Луни - 2, Спеллмен - 2, Smailagic, Боумен, Грин, Карри, Коли-Стайн, Пэскелл, Томпсон

«Лос-Анджелес Клипперс» на выезде оказался сильнее «Миннесоты Тимбервулвз». Итоговый счёт встречи — 124:117 (33:29, 32:29, 37:23, 22:36) в пользу «Клипперс». Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Под Джордж набравший 46 очков. Дабл-дабл из 42 очков и 11 подборов оформил Кавай Леонард. В составе «Тимбервулвз» дабл-дабл из 39 очков и 12 подборов оформил Карл Энтони Таунс.

НБА - регулярный чемпионат
14 декабря 2019, суббота. 05:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
117 : 124
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 39, Уиггинс - 34, Тиг - 22, Ковингтон - 10, Окоги - 6, Дьенг - 5, Белл - 1, Reid, Бэйтс-Диоп, Вонле, Грэм, Калвер, Лейман, Маклафлин, Мартин, Напьер, Ноуэлл
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 46, Леонард - 42, Харрелл - 18, Уолтон - 6, Зубац - 5, Харклесс - 5, Паттерсон - 2, Coffey, Беверли, Грин, Кабенгеле, Л. Уильямс, Макгрудер, Мотли, Мэнн, Робинсон, Шамет

«Нью-Йорк Никс» на выезде переиграл «Сакраменто Кингз». Итоговый счёт встречи — 103:101 (20:32, 25:22, 27:26, 31:21). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джулиус Рэндл, набравший 26 очков. В составе хозяев дабл-дабл из 34 очков и 12 подборов оформил Бадди Хилд.

НБА - регулярный чемпионат
14 декабря 2019, суббота. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
101 : 103
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сакраменто Кингз: Хилд - 34, Барнс - 18, Богданович - 14, Бьелица - 12, Багли III - 10, Джозеф - 7, Холмс - 4, Феррелл - 2, Guy, Ариза, Габриэль, Дедмон, Джайлс, Джеймс, Джеффрис, Суониган, Фокс
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 26, Пэйтон - 16, Робинсон - 14, Дотсон - 11, Моррис - 10, Портис - 9, Барретт - 8, Гибсон - 4, Нокс - 3, Нтиликина - 2, Аллен, Баллок, Браздейкис, Рэбб, Смит, Трир, Эллингтон
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