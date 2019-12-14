Игрок «Химок» Букер стал MVP 13-го тура Евролиги
Центровой подмосковных «Химок» Девин Букер стал самым ценным игроком тринадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира. В матче с берлинской «Альбой» Букер собрал коллекцию из 24 очков и 10 результативных передач. При этом Костас реализовал 10 двухочковых бросков из 13. Рейтинг эффективности баскетболиста — 36. Его усилия помогли команде из Подмосковья одержать победу со счётом 104:87 (23:32, 31:19, 23:12, 27:24).
Эта победа позволила «Химкам» прервать серию из четырёх поражений и выйти на седьмую позицию в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги. После 13 туров в активе «Химок» семь побед и шесть поражений. Лидирует в чемпионате турецкий «Анадолу Эфес».
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