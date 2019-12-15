Дабл-дабл Порзингиса не помог «Далласу» избежать поражения от «Майами»

В очередном матче НБА «Даллас Маверикс» принимал «Майами Хит». Встреча состоялась на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 122:118 (37:23, 36:27, 18:31, 21:31, 10:6).

После двух четвертей «Майами» уверенно вёл в счёте с отрывом в «+23», но растерял преимущество во второй половине встречи.

Лидером по набранным очкам стал защитник «Далласа» Тим Хардуэей-младший, набравший 28 очков и сделавший 5 подборов и 3 передачи.

В составе «Майами» 27 очков, 4 передачи и 7 подборов на свой счёт записал форвард Джимми Батлер.

Дабл-дабл оформил игрок «Далласа» Кристапс Порзингис, на его счету 22 очка, 14 подборов и 2 передачи.

После этой встречи «Даллас» (17-8) занимает 3-е место в Западной конференции, а «Майами» (19-7) – 3-е на Востоке.

В других матчах «Чикаго Буллз» дома обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 109:106, а «Милуоки Бакс» уверенно разобрался с «Кливленд Кавальерс» — 125:108.