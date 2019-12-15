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Дабл-дабл Порзингиса не помог «Далласу» избежать поражения от «Майами»

Дабл-дабл Порзингиса не помог «Далласу» избежать поражения от «Майами»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче НБА «Даллас Маверикс» принимал «Майами Хит». Встреча состоялась на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 122:118 (37:23, 36:27, 18:31, 21:31, 10:6).

После двух четвертей «Майами» уверенно вёл в счёте с отрывом в «+23», но растерял преимущество во второй половине встречи.

Лидером по набранным очкам стал защитник «Далласа» Тим Хардуэей-младший, набравший 28 очков и сделавший 5 подборов и 3 передачи.

В составе «Майами» 27 очков, 4 передачи и 7 подборов на свой счёт записал форвард Джимми Батлер.

Дабл-дабл оформил игрок «Далласа» Кристапс Порзингис, на его счету 22 очка, 14 подборов и 2 передачи.

После этой встречи «Даллас» (17-8) занимает 3-е место в Западной конференции, а «Майами» (19-7) – 3-е на Востоке.

В других матчах «Чикаго Буллз» дома обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 109:106, а «Милуоки Бакс» уверенно разобрался с «Кливленд Кавальерс» — 125:108.

НБА - регулярный чемпионат
15 декабря 2019, воскресенье. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
118 : 122
ОТ
Майами Хит
Майами
Даллас Маверикс: Хардуэй-младший - 28, Порзингис - 22, Брансон - 18, Клебер - 17, Бареа - 12, Пауэлл - 8, Карри - 6, Финни-Смит - 3, Джексон - 2, Дончич - 2, Cleveland, Reaves, Roby, Брокхофф, Ли, Марьянович, Райт
Майами Хит: Батлер - 27, Хироу - 19, Адебайо - 18, Олиник - 17, Нанн - 13, Леонард - 10, Джонс - 9, Робинсон - 9, Горан Драгич, Джонсон, Макон, Окпала, Сильва, Уинслоу, Уэйтерс, Хаслем
НБА - регулярный чемпионат
15 декабря 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
109 : 106
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Чикаго Буллз: Лавин - 31, Янг - 17, Валентайн - 16, Картер - 14, Маркканен - 13, Данн - 9, Саторански - 7, Уайт - 2, Mokoka, Арчидиаконоу, Гэффорд, Корнет, Портер, Страс, Фелисио, Харрисон, Хатчинсон
Лос-Анджелес Клипперс: Харрелл - 30, Джордж - 27, Паттерсон - 11, Шамет - 11, Робинсон - 6, Мэнн - 5, Уолтон - 5, Зубац - 4, Макгрудер - 4, Харклесс - 3, Coffey, Беверли, Грин, Кабенгеле, Л. Уильямс, Леонард, Мотли
НБА - регулярный чемпионат
15 декабря 2019, воскресенье. 04:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
125 : 108
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 29, Миддлтон - 24, Лопес - 16, Дивинченцо - 15, Ильясова - 11, Хилл - 11, Браун - 6, Корвер - 6, Лопес - 5, Коннотон - 2, Адетокунбо, Бендер, Бледсо, Мейсон, Мэттьюз, Рейнольдс, Уилсон
Кливленд Кавальерс: Портер - 15, Кларксон - 13, Лав - 12, Томпсон - 12, Гарлэнд - 10, Осман - 8, Секстон - 8, Хенсон - 8, Нэнс - 7, Жижич - 6, Деллаведова - 5, Найт - 4, Windler, Кук, Маккинни, Уэйд
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