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«Хьюстон» без Уэстбрука проиграл «Детройту», «Денвер» сильнее «Оклахомы»

«Хьюстон» без Уэстбрука проиграл «Детройту», «Денвер» сильнее «Оклахомы»
Баскетбол / НБА 0

«Хьюстон Рокетс» на домашней арене уступил «Детройт Пистонс». Команда из Техаса сумела выиграть первую четверть — 32:30, но уже к большому перерыву уступала с разницей в 10 очков — 52:62. В третьем игровом отрезке мичиганцы нарастили преимущество — 88:75. В заключительной четверти «Рокетс» попытались вернуться в игру, но «Детройт» удержал победу — 115:107.

Самым результативным в составе победителей стал Люк Кеннард, набравший 22 очка, дабл-дабл из 20 очков и 12 передач оформил Деррик Роуз. «Хьюстон Рокетс» выступал без Расселла Уэстбрука, лучшим в составе техасцев стал Джеймс Харден, набравший 39 очков.

НБА - регулярный чемпионат
15 декабря 2019, воскресенье. 05:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
107 : 115
Детройт Пистонс
Детройт
Хьюстон Рокетс: Харден - 39, Клемонс - 17, Риверс - 14, Маклемор - 13, Капела - 12, Хаус - 9, Такер - 3, Frazier, Гордон, Грин, Илариу, Кларк, Сефолоша, Уэстбрук, Хартенштайн, Чендлер
Детройт Пистонс: Кеннард - 22, Роуз - 20, Браун - 16, Моррис - 15, Снелл - 15, Вуд - 11, Галлоуэй - 10, Мейкер - 4, Гриффин - 2, King, Боун, Джексон, Драммонд, Думбуйа, Михайлюк, Томас, Фрейзер

В ещё одном матче игрового дня «Денвер Наггетс» на домашней арене переиграл «Оклахому-Сити Тандер» — 110:102. Лучшим в составе победителей стал Никола Йокич, оформивший трипл-дабл из 28 очков, 14 подборов и 12 передач. У «Оклахомы» 22 очка на счету Денниса Шрёдера.

НБА - регулярный чемпионат
15 декабря 2019, воскресенье. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
110 : 102
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Денвер Наггетс: Йокич - 28, Бартон - 18, Маррей - 14, Грант - 13, Харрис - 11, Крэйг - 9, Эрнангомес - 8, Моррис - 7, Пламли - 2, Bol, Бисли, Вандербилт, Дозьер, Миллсэп, Портер, Чанчар
Оклахома-Сити Тандер: Шрёдер - 22, Адамс - 18, Жильжо-Александер - 16, Пол - 15, Надер - 14, Галлинари - 7, Базли - 4, Ноэль - 4, Мускала - 2, Dort, Hervey, Roberson, Бертон, Диалло, Паттон, Фергюсон
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