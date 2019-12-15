«Хьюстон» без Уэстбрука проиграл «Детройту», «Денвер» сильнее «Оклахомы»

«Хьюстон Рокетс» на домашней арене уступил «Детройт Пистонс». Команда из Техаса сумела выиграть первую четверть — 32:30, но уже к большому перерыву уступала с разницей в 10 очков — 52:62. В третьем игровом отрезке мичиганцы нарастили преимущество — 88:75. В заключительной четверти «Рокетс» попытались вернуться в игру, но «Детройт» удержал победу — 115:107.

Самым результативным в составе победителей стал Люк Кеннард, набравший 22 очка, дабл-дабл из 20 очков и 12 передач оформил Деррик Роуз. «Хьюстон Рокетс» выступал без Расселла Уэстбрука, лучшим в составе техасцев стал Джеймс Харден, набравший 39 очков.

В ещё одном матче игрового дня «Денвер Наггетс» на домашней арене переиграл «Оклахому-Сити Тандер» — 110:102. Лучшим в составе победителей стал Никола Йокич, оформивший трипл-дабл из 28 очков, 14 подборов и 12 передач. У «Оклахомы» 22 очка на счету Денниса Шрёдера.