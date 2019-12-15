Стадемайр покинул Китай и надеется вернуться в НБА

37-летний ветеран тяжёлый форвард Амаре Стадемайр покинул Китай, где он выступал в Китайской баскетбольной ассоциации в составе команды «Фуцзянь Сюньсин». В регулярном чемпионате первенства он принял участие в 11 матчах, набирая в них 16,5 очка и собирая 8,3 подбора в среднем.
Баскетболист уже прибыл в США и возобновил тренировки, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Марк Штайн. По сведениям источников, Стадемайр намерен попробовать вернуться в НБА. Последний раз он появлялся в лиге ещё в 2016 году.
Стадемайр — девятый номер драфта-2002. За годы выступлений в НБА он защищал цвета «Финикс Санз», «Нью-Йорк Никс», «Даллас Маверикс» и «Майами Хит». В регулярных чемпионатах Стадемайр принял участие в 846 матчах, набирая в них 18,9 очка, собирая 7,8 подбора и совершая 1,2 передачи.
- 15 декабря 2019
-
13:34
-
12:43
-
11:41
-
10:08
-
09:12
-
08:05
-
06:40
-
04:16
-
00:25
- 14 декабря 2019
-
23:58
-
22:51
-
22:09
-
20:44
-
19:49
-
19:15
-
17:59
-
16:06
-
14:56
-
12:57
-
11:38
-
10:56
-
09:46
-
08:42
-
08:35
-
08:29
-
07:39
-
06:32
-
06:26
-
05:52
-
05:30
-
03:32
-
00:22
- 13 декабря 2019
-
23:18
-
22:30
-
21:54