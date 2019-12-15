Стадемайр покинул Китай и надеется вернуться в НБА

37-летний ветеран тяжёлый форвард Амаре Стадемайр покинул Китай, где он выступал в Китайской баскетбольной ассоциации в составе команды «Фуцзянь Сюньсин». В регулярном чемпионате первенства он принял участие в 11 матчах, набирая в них 16,5 очка и собирая 8,3 подбора в среднем.

Баскетболист уже прибыл в США и возобновил тренировки, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Марк Штайн. По сведениям источников, Стадемайр намерен попробовать вернуться в НБА. Последний раз он появлялся в лиге ещё в 2016 году.

Стадемайр — девятый номер драфта-2002. За годы выступлений в НБА он защищал цвета «Финикс Санз», «Нью-Йорк Никс», «Даллас Маверикс» и «Майами Хит». В регулярных чемпионатах Стадемайр принял участие в 846 матчах, набирая в них 18,9 очка, собирая 7,8 подбора и совершая 1,2 передачи.