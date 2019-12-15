Леброн рассказал, как Коби Брайант подарил ему пару кроссовок

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал историю, как легенда НБА Коби Брайант подарил ему пару кроссовок.



«Это был мой последний год обучения в школе. В Филадельфии был Матч звёзд Национальной баскетбольной ассоциации. Я пришёл в отель перед началом субботней программы звёздного уик-энда и встретил Коби Брайанта. Он подарил мне пару кроссовок. Думаю, это был один из самых безумных моментов за время моего обучения в школе», — приводит слова Леброна Джеймса Clutch Points.



В нынешнем сезоне Леброн Джеймс сыграл в 26 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, набирая 25,9 очка, совершая 7,0 подбора и отдавая 10,8 передачи за 34 минуты и 37 секунд игрового времени.