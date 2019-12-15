Леброн рассказал, как Коби Брайант подарил ему пару кроссовок
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал историю, как легенда НБА Коби Брайант подарил ему пару кроссовок.
«Это был мой последний год обучения в школе. В Филадельфии был Матч звёзд Национальной баскетбольной ассоциации. Я пришёл в отель перед началом субботней программы звёздного уик-энда и встретил Коби Брайанта. Он подарил мне пару кроссовок. Думаю, это был один из самых безумных моментов за время моего обучения в школе», — приводит слова Леброна Джеймса Clutch Points.
В нынешнем сезоне Леброн Джеймс сыграл в 26 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, набирая 25,9 очка, совершая 7,0 подбора и отдавая 10,8 передачи за 34 минуты и 37 секунд игрового времени.
- 15 декабря 2019
-
20:57
-
19:46
-
18:57
-
17:26
-
16:49
-
15:46
-
14:57
-
13:34
-
12:43
-
11:41
-
10:08
-
09:12
-
08:05
-
06:40
-
04:16
-
00:25
- 14 декабря 2019
-
23:58
-
22:51
-
22:09
-
20:44
-
19:49
-
19:15
-
17:59
-
16:06
-
14:56
-
12:57
-
11:38
-
10:56
-
09:46
-
08:42
-
08:35
-
08:29
-
07:39
-
06:32
-
06:26
Партнерский контент