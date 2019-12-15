Главный тренер «Зелёны-Гуры»: каждая победа в Единой Лиге ВТБ – это чудо

Главный тренер польской «Зелёны-Гуры» Жан Табак прокомментировал победу над «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.



«Каждая наша победа в Единой Лиге ВТБ – это чудо. Сегодня мы уступали «-13», но смогли проявить характер и добиться нужного результата. Многое не получалось, особенно в атаке. В защите же не справлялись с позиционными длинными розыгрышами соперника. Но удача была на нашей стороне», — приводит слова Жана Табака официальный сайт Единой лиги ВТБ.



Встреча завершилась победой польской команды в овертайме — 102:96 (23:21, 21:24, 19:26, 21:13, 18:12). «Зелена-Гура» занимает седьмое место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, одержав четыре победы в девяти матчах.