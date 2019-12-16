Дабл-дабл Зеллера не спас «Шарлотт» от поражения в матче с «Индианой»

В очередном матче НБА «Индиана Пейсерс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча состоялась на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и завершилась победой хозяев со счётом 107:105 (33:20, 26:24, 13:22, 35:19).

Лидером по результативности стал разыгрывающий «Индианы» Аарон Холидей, на счету которого 23 очка, 6 подборов и 2 передачи.

В составе «Шарлотт» дабл-даблом отметился центровой Коди Зеллер, который собрал коллекцию из 19 очков, 12 подборов и 2 передачи.

Таким образом, «Индиана» одерживает 3-ю подряд победу, а «Шарлотт» прерывает свою серию из 3-х побед.

«Индиана» (18-9) занимает 6-е место Восточной конференции, а «Шарлотт» (12-17) – 10-е.