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Дабл-дабл Зеллера не спас «Шарлотт» от поражения в матче с «Индианой»

Дабл-дабл Зеллера не спас «Шарлотт» от поражения в матче с «Индианой»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче НБА «Индиана Пейсерс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча состоялась на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и завершилась победой хозяев со счётом 107:105 (33:20, 26:24, 13:22, 35:19).

Лидером по результативности стал разыгрывающий «Индианы» Аарон Холидей, на счету которого 23 очка, 6 подборов и 2 передачи.

В составе «Шарлотт» дабл-даблом отметился центровой Коди Зеллер, который собрал коллекцию из 19 очков, 12 подборов и 2 передачи.

Таким образом, «Индиана» одерживает 3-ю подряд победу, а «Шарлотт» прерывает свою серию из 3-х побед.

«Индиана» (18-9) занимает 6-е место Восточной конференции, а «Шарлотт» (12-17) – 10-е.

НБА - регулярный чемпионат
16 декабря 2019, понедельник. 01:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
107 : 85
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Индиана Пэйсерс: Холидей - 23, Тёрнер - 14, Макконнел - 12, Сабонис - 12, Брогдон - 11, Лэмб - 9, Холидэй - 9, Макдермотт - 6, Уоррен - 6, Самнер - 3, Битадзе - 2, Боуэн, Джонсон, Лиф, Митру-Лонг, Оладипо, Сэмпсон
Шарлотт Хорнетс: Зеллер - 19, Монк - 14, Грэм - 12, Бийомбо - 11, Бриджес - 10, Мартин - 9, Розир - 3, Макдэниелс - 2, Мартин - 2, Эрнангомес - 2, Кидд-Гилкрист - 1, Franks, Батюм, Бэйкон, Вашингтон, Симмонс, Уильямс
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