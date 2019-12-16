Ховард обошёл 231-сантиметрового Мануте Бола по числу блок-шотов в НБА. Фото

Центровой клуба Национальной баскетбольной асссоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард сделал три блок-шота в матче регулярного чемпионата с «Атлантой Хоукс». «Лейкерс» на выезде победили «Атланту» со счётом 101:96.
После этого матча на счету Ховарда стало 2087 блок-шотов за карьеру в НБА. По этому показателю он вышел на 15-е место, обойдя знаменитого баскетболиста из Судана Мануте Бола, чей рост во время выступлений в лиге составлял 231 см. Больше всего блок-шотов у Хакима Оладжьювона, а именно 3830, сообщает пресс-служба НБА.
Посмотреть, как выглядел Бол, и сравнить его с Патриком Юингом, рост которого составляет 213 см, можно на фото.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «твиттере» Sportando.
Бол выступал в НБА с 1985 по 1995 год. Он ушёл из жизни в июне 2010 года.
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