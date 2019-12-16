Матч «Нижний Новгород» — «Енисей» объявлен благотворительным

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» объявил, что матч Единой лиги ВТБ с «Енисеем», который состоится 22 декабря, будет благотворительным. Все средства, собранные как от продажи билетов, так и от других инициатив во время матча, будут переданы в благотворительные фонды.
«В преддверии Нового года и Рождества баскетбольный клуб «Нижний Новгород» решил привлечь всех своих болельщиков к свершению одного важного и благородного поступка. Матч Единой лиги ВТБ 22 декабря между «Нижним Новгородом» и красноярским «Енисеем» объявляется благотворительным!
Все средства, собранные в этот вечер, будут направлены в фонды НОНЦ, который помогает ребятам с онкологическими заболеваниями, и «Время РАСсвета», поддерживающий детей с расстройствами аутического спектра», — гласит сообщение пресс-службы нижегородской команды.
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