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Дончич может вернуться на паркет в конце декабря

Дончич может вернуться на паркет в конце декабря
Баскетбол / НБА 0

Лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич может вернуться в строй раньше, чем ожидалось, сообщает The Dallas Morning News. Ранее предполагалось, что Дончич пропустит две недели из-за полученного растяжения связок голеностопа в матче регулярного чемпионата НБА между «Даллас Маверикс» и «Майами Хит».

В ходе матча словенец столкнулся с Кендриком Нанном, после чего покинул паркет, подпрыгивая на одной ноге. В итоге «Маверикс» уступили флоридцам со счётом 118:122.

Предполагается, что Дончич пропустит четыре матча команды перед Рождеством, но сможет вернуться вскоре после праздника.

Дончич проводит второй сезон в НБА. В нынешнем регулярном чемпионате баскетболист в 25 матчах набрал 29,3 очка, собирая 9,6 подбора и совершая 8,9 передачи.

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