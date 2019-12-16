Дончич может вернуться на паркет в конце декабря

Лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич может вернуться в строй раньше, чем ожидалось, сообщает The Dallas Morning News. Ранее предполагалось, что Дончич пропустит две недели из-за полученного растяжения связок голеностопа в матче регулярного чемпионата НБА между «Даллас Маверикс» и «Майами Хит».



В ходе матча словенец столкнулся с Кендриком Нанном, после чего покинул паркет, подпрыгивая на одной ноге. В итоге «Маверикс» уступили флоридцам со счётом 118:122.



Предполагается, что Дончич пропустит четыре матча команды перед Рождеством, но сможет вернуться вскоре после праздника.



Дончич проводит второй сезон в НБА. В нынешнем регулярном чемпионате баскетболист в 25 матчах набрал 29,3 очка, собирая 9,6 подбора и совершая 8,9 передачи.