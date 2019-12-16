Ирвинг пропустит ещё два матча

Разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг пропустит ещё как минимум два матча, сообщает ESPN. Таким образом, он совершенно точно не поможет команде в противостояниях с «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Сан-Антонио Спёрс». Напомним, Ирвинга беспокоит повреждение плеча, из-за которого он пропустил уже 15 встреч.



В нынешнем регулярном чемпионате Кайри успел принять участие в одиннадцати матчах, набирая в них 28,5 очка, собирая 5,4 подбора, совершая 7,2 передачи и выполняя 1,1 перехвата в среднем. Напомним, Ирвинг стал игроком «Бруклина» летом 2019 года, перейдя в команду из «Бостон Селтикс».



«Нетс» после 26 матчей регулярного чемпионата занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 14 побед.