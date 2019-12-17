Адебайо и Леброн — лучшие игроки минувшей недели в НБА

В НБА назвали лучших игроков минувшей недели, их имена обнародованы на официальной странице лиги в «Твиттере».



В Восточной конференции им стал форвард «Майами Хит» Бэм Адебайо. На минувшей неделе он принял участие в трёх матчах, набирая в среднем 20,0 очка, собирая 11,3 подбора, совершая 8,7 передачи за игру. Усилия баскетболиста помогли «Хит» победить в двух матчах из трёх.



В Западной конференции лучшим признали Леброна Джеймса. Он принял участие в трёх матчах минувшей недели и помог «Лос-Анджелес Лейкерс» победить во всех из них. Леброн набирал 28,3 очка, собирал 11,0 подбора и совершал 8,7 результативной передачи в среднем за игру.

Для обоих баскетболистов это звание стало первым в нынешнем сезоне НБА.