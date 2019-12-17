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Результаты матчей НБА за 16 декабря 2019 года

Результаты матчей НБА за 16 декабря 2019 года
Баскетбол / НБА 0

16 декабря состоялось семь матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Даллас Маверикс» на выезде победил «Милуоки Бакс», несмотря на дабл-дабл Янниса Адетокунбо, который набрал 48 очков, собрал 14 подборов и отдал 4 передачи. Итоговый счёт — 120:116 в пользу «Далласа».

«Оклахома-Сити Тандер» дома обыграл «Чикаго Буллз». Самым результативным игроком в составе победителей стал Крис Пол, который отметился дабл-даблом: 30 очков, 10 подборов и 8 передач. Окончательный счёт — 109:106 в пользу «Оклахомы».

«Хьюстон Рокетс» на своей площадке выиграл у «Сан-Антонио Спёрс». Расселл Уэстбрук («Хьюстон») сделал дабл-дабл, набрав 31 очко, сделав 10 подборов и отдав 4 передачи. Его партнёр Джеймс Харден набрал 28 очков, собрал 8 подборов и отдал 7 передач. Итоговый счёт — 109:107 в пользу «Рокетс».

НБА - регулярный чемпионат
17 декабря 2019, вторник. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
119 : 133
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Детройт Пистонс: Моррис - 22, Роуз - 22, Браун - 20, Кеннард - 14, Вуд - 12, Снелл - 10, Галлоуэй - 8, Михайлюк - 7, Мейкер - 4, King, Боун, Гриффин, Джексон, Драммонд, Думбуйа, Томас, Фрейзер
Вашингтон Уизардс: Бил - 35, Томас - 23, Дав. Бертанс - 17, Браун - 10, Смит - 10, Бонга - 9, Маинми - 9, Скофилд - 9, Хатимура - 7, Мэтьюз - 4, Брайант, Вагнер, Кьоцца, Майлз, Макрай, Робинсон, Уолл
НБА - регулярный чемпионат
17 декабря 2019, вторник. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
133 : 113
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Торонто Рэпторс: Сиакам - 33, Пауэлл - 26, Лоури - 20, Ибака - 14, Ануноби - 12, Марк Газоль - 8, Буше - 7, Дэвис - 7, Маккоу - 6, Ponds, Бриссетт, Ванвлит, Джонсон, Миллер, Томас, Холлис-Джефферсон, Эрнандес
Кливленд Кавальерс: Секстон - 25, Гарлэнд - 20, Томпсон - 18, Осман - 12, Кларксон - 9, Лав - 9, Портер - 9, Нэнс - 7, Деллаведова - 2, Хенсон - 2, Windler, Жижич, Кук, Маккинни, Найт, Уэйд
НБА - регулярный чемпионат
17 декабря 2019, вторник. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
109 : 106
Чикаго Буллз
Чикаго
Оклахома-Сити Тандер: Пол - 30, Галлинари - 22, Шрёдер - 18, Фергюсон - 12, Адамс - 9, Ноэль - 9, Жильжо-Александер - 7, Надер - 2, Dort, Hervey, Roberson, Базли, Бертон, Диалло, Мускала, Паттон
Чикаго Буллз: Лавин - 39, Маркканен - 13, Арчидиаконоу - 12, Картер - 12, Саторански - 11, Валентайн - 10, Данн - 5, Уайт - 2, Янг - 2, Mokoka, Гэффорд, Корнет, Портер, Страс, Фелисио, Харрисон, Хатчинсон
НБА - регулярный чемпионат
17 декабря 2019, вторник. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
116 : 120
Даллас Маверикс
Даллас
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 48, Корвер - 17, Ильясова - 11, Хилл - 10, Миддлтон - 9, Мэттьюз - 6, Дивинченцо - 5, Коннотон - 5, Лопес - 3, Браун - 2, Адетокунбо, Бендер, Бледсо, Лопес, Мейсон, Рейнольдс, Уилсон
Даллас Маверикс: Карри - 26, Порзингис - 26, Финни-Смит - 15, Брансон - 13, Райт - 13, Клебер - 10, Джексон - 7, Хардуэй-младший - 6, Пауэлл - 4, Cleveland, Reaves, Roby, Бареа, Брокхофф, Дончич, Ли, Марьянович
НБА - регулярный чемпионат
17 декабря 2019, вторник. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
118 : 111
Майами Хит
Майами
Мемфис Гриззлиз: Валанчюнас - 21, Морант - 20, Мелтон - 16, Джексон - 15, Кларк - 14, Краудер - 10, Брукс - 9, Хилл - 8, Андерсон - 3, Джонс - 2, Аллен, Ватанабэ, Гудурич, Джексон, Игуодала, Кабокло, Кончар
Майами Хит: Батлер - 25, Хироу - 22, Нанн - 18, Джонс - 15, Адебайо - 14, Робинсон - 12, Леонард - 3, Сильва - 2, Горан Драгич, Джонсон, Макон, Окпала, Олиник, Уинслоу, Уэйтерс, Хаслем
НБА - регулярный чемпионат
17 декабря 2019, вторник. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
109 : 107
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Хьюстон Рокетс: Уэстбрук - 31, Харден - 28, Маклемор - 17, Капела - 15, Такер - 9, Хаус - 4, Кларк - 3, Риверс - 2, Frazier, Гордон, Грин, Илариу, Клемонс, Сефолоша, Хартенштайн, Чендлер
Сан-Антонио Спёрс: Олдридж - 19, Форбс - 18, Мюррей - 16, Уайт - 16, Гэй - 12, Дерозан - 12, Лайлз - 8, Миллз - 4, Poeltl - 2, Samanic, Weatherspoon, Белинелли, Джонсон, Кэрролл, Мету, Ойбанкс, Уокер
НБА - регулярный чемпионат
17 декабря 2019, вторник. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
110 : 111
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Финикс Санз: Убре - 24, Камински - 17, Шарич - 17, Бэйнс - 13, Джонсон - 13, Рубио - 10, Бриджес - 8, Окобо - 6, Картер - 2, Jerome, Lecque, Букер, Джонсон, Диалло, Харпер, Эйтон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 30, Лиллард - 27, Энтони - 23, Бэйзмор - 11, Уайтсайд - 10, Толливер - 4, Лябисье - 2, Саймонс - 2, Хезонья - 2, Браун, Коллинс, Литтл, Нуркич, Оар, Трент-мл., Худ
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