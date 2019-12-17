Результаты матчей НБА за 16 декабря 2019 года

16 декабря состоялось семь матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Даллас Маверикс» на выезде победил «Милуоки Бакс», несмотря на дабл-дабл Янниса Адетокунбо, который набрал 48 очков, собрал 14 подборов и отдал 4 передачи. Итоговый счёт — 120:116 в пользу «Далласа».

«Оклахома-Сити Тандер» дома обыграл «Чикаго Буллз». Самым результативным игроком в составе победителей стал Крис Пол, который отметился дабл-даблом: 30 очков, 10 подборов и 8 передач. Окончательный счёт — 109:106 в пользу «Оклахомы».

«Хьюстон Рокетс» на своей площадке выиграл у «Сан-Антонио Спёрс». Расселл Уэстбрук («Хьюстон») сделал дабл-дабл, набрав 31 очко, сделав 10 подборов и отдав 4 передачи. Его партнёр Джеймс Харден набрал 28 очков, собрал 8 подборов и отдал 7 передач. Итоговый счёт — 109:107 в пользу «Рокетс».