Результаты матчей НБА за 16 декабря 2019 года

16 декабря состоялось семь матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Даллас Маверикс» на выезде победил «Милуоки Бакс», несмотря на дабл-дабл Янниса Адетокунбо, который набрал 48 очков, собрал 14 подборов и отдал 4 передачи. Итоговый счёт — 120:116 в пользу «Далласа».
«Оклахома-Сити Тандер» дома обыграл «Чикаго Буллз». Самым результативным игроком в составе победителей стал Крис Пол, который отметился дабл-даблом: 30 очков, 10 подборов и 8 передач. Окончательный счёт — 109:106 в пользу «Оклахомы».
«Хьюстон Рокетс» на своей площадке выиграл у «Сан-Антонио Спёрс». Расселл Уэстбрук («Хьюстон») сделал дабл-дабл, набрав 31 очко, сделав 10 подборов и отдав 4 передачи. Его партнёр Джеймс Харден набрал 28 очков, собрал 8 подборов и отдал 7 передач. Итоговый счёт — 109:107 в пользу «Рокетс».
- 17 декабря 2019
-
09:26
-
09:00
-
07:42
-
07:18
-
06:54
-
05:44
-
00:58
- 16 декабря 2019
-
22:59
-
21:52
-
20:46
-
19:38
-
18:42
-
17:53
-
16:00
-
14:50
-
13:37
-
12:11
-
11:05
-
10:26
-
09:30
-
09:00
-
06:31
-
04:59
-
03:34
-
02:05
-
00:30
- 15 декабря 2019
-
23:49
-
22:16
-
20:57
-
19:46
-
18:57
-
17:26
-
16:49
-
15:46
-
14:57