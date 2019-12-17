Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Уэстбрук прокомментировал рекордный камбэк «Хьюстона»

Уэстбрук прокомментировал рекордный камбэк «Хьюстона»
Баскетбол / НБА 0

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» Расселл Уэстбрук прокомментировал победу команды в домашнем матче регулярного чемпионата с «Сан-Антонио Спёрс». В какой-то момент в ходе встречи отставание «Хьюстона» от «Сан-Антонио» составляло 25 очков, но «Рокетс» смогли переломить ход игры, и это самый крупный камбэк в истории клуба. Окончательный счёт — 109:107 в пользу «Хьюстона».

«Иногда ты просто хочешь победить больше, чем другая команда. Да, всё вот так просто. Никакие розыгрыши, владения и броски не могут изменить это», — приводит слова Уэстбрука ESPN.

Уэстбрук отметился дабл-даблом в матче с «Сан-Антонио». На счету 31-летнего баскетболиста 31 очко, 10 подборов и 4 передачи.

«Хьюстон» совершил самый крупный камбэк в истории клуба
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019