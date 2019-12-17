Американский тяжёлый форвард Алек Браун покинул «Нижний Новгород», сообщает официальный сайт клуба. Игрок и клуб расторгли соглашение по обоюдному согласию. Браун присоединился к нижегородцам летом 2019 года, но так и не сумел закрепиться в составе.
В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ американский баскетболист принял участие в шести матчах, набирая в них 7,2 очка, собирая 3,2 подбора и совершая 0,7 передачи в среднем. В Лиге чемпионов ФИБА Браун собирал коллекцию из 8,6 очка, 4,6 подбора и 0,8 передачи в среднем.
Руководство «Нижнего Новгорода» поблагодарило баскетболиста за сотрудничество. О дальнейших карьерных планах Брауна пока ничего не известно. Напомним, сегодня, 17 декабря, «Нижний Новгород» проведёт очередной матч Лиги чемпионов ФИБА, в котором встретится с «Бамбергом».
- 17 декабря 2019
-
17:16
-
15:55
-
14:30
-
13:42
-
12:00
-
10:57
-
09:26
-
09:00
-
07:42
-
07:18
-
06:54
-
05:44
-
00:58
- 16 декабря 2019
-
22:59
-
21:52
-
20:46
-
19:38
-
18:42
-
17:53
-
16:00
-
14:50
-
13:37
-
12:11
-
11:05
-
10:26
-
09:30
-
09:00
-
06:31
-
04:59
-
03:34
-
02:05
-
00:30
- 15 декабря 2019
-
23:49
-
22:16
-
20:57