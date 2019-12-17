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Браун покинул «Нижний Новгород»

Браун покинул «Нижний Новгород»
Баскетбол / Еврокубок 0

Американский тяжёлый форвард Алек Браун покинул «Нижний Новгород», сообщает официальный сайт клуба. Игрок и клуб расторгли соглашение по обоюдному согласию. Браун присоединился к нижегородцам летом 2019 года, но так и не сумел закрепиться в составе.

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ американский баскетболист принял участие в шести матчах, набирая в них 7,2 очка, собирая 3,2 подбора и совершая 0,7 передачи в среднем. В Лиге чемпионов ФИБА Браун собирал коллекцию из 8,6 очка, 4,6 подбора и 0,8 передачи в среднем.

Руководство «Нижнего Новгорода» поблагодарило баскетболиста за сотрудничество. О дальнейших карьерных планах Брауна пока ничего не известно. Напомним, сегодня, 17 декабря, «Нижний Новгород» проведёт очередной матч Лиги чемпионов ФИБА, в котором встретится с «Бамбергом».

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