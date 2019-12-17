Куртинайтис: «Олимпиакос» имеет больше сил и энергии, чем другие команды

Завтра, 18 декабря, в Пиреях пройдёт матч 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Олимпиакос» примет «Химки». Ожиданиями от этого противостояния поделился наставник российской команды Римас Куртинайтис.

«В настоящий момент «Олимпиакос» играет хорошо. Став главным тренером, Кемзура сделал ряд изменений в составе, однако говорить об «Олимпиакосе» сложно, так как они не играют в национальном чемпионате и, с одной стороны, имеют больше сил и энергии, чем другие команды. С другой стороны, они теряют игровой ритм, потому что имеют один, максимум два матча в неделю. Неизменно одно: дома «Олимпиакос» всегда играет хорошо и будет бороться 40 минут.

Многое зависит от того, как сыграет Спанулис. Надо постараться с ним справиться. Несмотря на то что «Олимпиакос» находится на 11-м месте, это опасная команда, особенно на своей площадке. Предстоит сложный матч, но мы будем бороться», — приводит слова специалиста официальный сайт «Химок».