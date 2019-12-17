15 очков Томаса не спасли «Зенит» от поражения в матче Евролиги с «Маккаби»

В Санкт-Петербурге завершился матч четырнадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Зенит» принимал «Маккаби».

Первая четверть поединка прошла в равной борьбе — 21:21. Во второй десятминутке ни одна из команд не владела преимуществом, но «Маккаби» ушёл на большой перерыв в статусе лидера — 31:30. Определяющей в поединке стала третья десятиминутка, в которой команда из Израиля сделала рывок и повела в счёте с разницей в 17 баллов — 59:42. В заключительном игровом отрезке подопечные Плазы немного сократили отставание, но на итог матча это не повлияло. Победа «Маккаби» — 82:71.

Самым результативным в составе победителей стал Тайлер Дорси, набравший 17 очков. У «Зенита» 15 баллов — на счету Уилла Томаса.