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15 очков Томаса не спасли «Зенит» от поражения в матче Евролиги с «Маккаби»

15 очков Томаса не спасли «Зенит» от поражения в матче Евролиги с «Маккаби»
Баскетбол / Евролига 0

В Санкт-Петербурге завершился матч четырнадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Зенит» принимал «Маккаби».

Первая четверть поединка прошла в равной борьбе — 21:21. Во второй десятминутке ни одна из команд не владела преимуществом, но «Маккаби» ушёл на большой перерыв в статусе лидера — 31:30. Определяющей в поединке стала третья десятиминутка, в которой команда из Израиля сделала рывок и повела в счёте с разницей в 17 баллов — 59:42. В заключительном игровом отрезке подопечные Плазы немного сократили отставание, но на итог матча это не повлияло. Победа «Маккаби» — 82:71.

Самым результативным в составе победителей стал Тайлер Дорси, набравший 17 очков. У «Зенита» 15 баллов — на счету Уилла Томаса.

Евролига. Регулярный чемпионат. 14-й тур
17 декабря 2019, вторник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
71 : 82
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Зенит: Томас - 15, Айон - 14, Абромайтис - 10, Хвостов - 9, Рэнфро - 7, Трушкин - 6, Айверсон - 4, Альбиси - 4, Пушков - 2, Балашов, Воронов, Понкрашов, Холлинс, Шевчук
Маккаби Т-А: Дорси - 17, Хантер - 15, Брайант - 12, Зусман - 9, Калояро - 9, Уилбекин - 8, Авдия - 7, Эйси - 5, ДиБартоломео, Касспи, Коэн, Коэн, Уолтерс
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