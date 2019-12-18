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Пашутин остался недоволен атакой «Локомотива-Кубань» в матче с «Тофашем»

Пашутин остался недоволен атакой «Локомотива-Кубань» в матче с «Тофашем»
Баскетбол / Еврокубок 0

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился впечатлениями от действий команды в матче Еврокубка с «Тофашем» (90:92), после которого краснодарцы прекратили борьбу в турнире.

«Мы готовились к высокому уровню физического контакта и были готовы к нему. В последних матчах мы намного лучше действовали в защите, сегодня не хватило концентрации в ограничении снайперов соперника. Изучили соперника и знали, как играть в защите против лидеров «Тофаша», но не всё получилось.

Тот же Мехиа в четвёртой четверти забросил три свободных трёхочковых, что ни в коем случае нельзя ему было позволять…Не показали ту эффективность в атаке, на которую способны, но тем не менее показали характер и дважды сумели догнать соперника. В последней атаке получили возможность для броска, но сегодня был не наш день", — цитирует специалиста официальный сайт «Локомотива-Кубань».

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Одна атака в запредельно эмоциональной концовке решила судьбу краснодарцев в Еврокубке. Зрители Матча в это время засыпали под «Зенит».
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