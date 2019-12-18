«Лос-Анджелес» прервал серию из 7 побед, уступив «Индиане»
В очередном матче НБА «Индиана Пэйсерс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча состоялась на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и завершилась победой хозяев со счётом 105:102.
Дабл-даблом отметился форвард «Пэйсерс» Дамонис Сабонис, набравший 26 очков и сделавший 10 подборов и 4 передачи.
В составе «Лейкерс» лидером по набранным очкам стал Леброн Джеймс, на его счету 20 очков, 9 подборов и 9 передач.
«Лос-Анджелес» прервал серию из 7 побед, а «Индиана» одержала 4-ю победу кряду.
«Индиана» (19-9) после 28 игр занимает 6-е место на Востоке, «Лос-Анджелес» (24-4) – 1-е на Западе.
В другом матче «Шарлотт Хорнетс» обыграл «Сакраменто Кингз» со счётом 110:102.
НБА - регулярный чемпионат
18 декабря 2019, среда. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
105 : 102
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Индиана Пэйсерс: Сабонис - 26, Тёрнер - 16, Брогдон - 14, Уоррен - 12, Холидей - 11, Макконнел - 10, Макдермотт - 6, Холидэй - 6, Лэмб - 4, Битадзе, Боуэн, Джонсон, Лиф, Митру-Лонг, Оладипо, Самнер, Сэмпсон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 20, Ховард - 20, Брэдли - 13, Карузо - 11, Колдуэлл-Поуп - 10, Макги - 10, Рондо - 7, Грин - 6, Дадли - 3, Дэниэлс - 2, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Дэвис, Казинс, Кузма, Кук
НБА - регулярный чемпионат
18 декабря 2019, среда. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
110 : 102
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Шарлотт Хорнетс: Монк - 23, Зеллер - 17, Уильямс - 16, Грэм - 15, Розир - 11, Бийомбо - 10, Кидд-Гилкрист - 7, Мартин - 7, Бриджес - 4, Franks, Батюм, Бэйкон, Вашингтон, Макдэниелс, Мартин, Симмонс, Эрнангомес
Сакраменто Кингз: Фокс - 19, Багли III - 14, Барнс - 14, Хилд - 14, Бьелица - 12, Холмс - 11, Богданович - 10, Ариза - 6, Джозеф - 2, Guy, Габриэль, Дедмон, Джайлс, Джеймс, Джеффрис, Суониган, Феррелл
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