Результаты матчей НБА за 17 декабря 2019 года

17 декабря состоялось шесть матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде уступил «Индиане Пэйсерс». Самым результативным игроком встречи стал Домантас Сабонис («Индиана»), который сделал дабл-дабл, набрав 26 очков, собрав 10 подборов и отдав 4 передачи. Леброн Джеймс («Лейкерс») набрал 20 очков, собрал 9 подборов и отдал 9 передач, а его партнёр Энтони Дэвис не играл. Окончательный счёт — 105:102 в пользу «Индианы».
«Нью-Йорк Никс» дома разгромил «Атланту Хоукс», несмотря на 42 очка, 4 подбора и 8 передач Трэя Янга. Итоговый счёт — 143:120 в пользу «Нью-Йорка».
«Лос-Анджелес Клипперс» на своей площадке победил «Финикс Санз». Самым результативным игроком матча стал Пол Джордж («Клипперс»), на счету которого 24 очка, 3 подбора и 1 передача. Его партнёр Кавай Леонард набрал 20 очков, сделал 6 подборов и отдал 2 передачи. Окончательный счёт — 120:99 в пользу «Клипперс».
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- 16 декабря 2019
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