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Результаты матчей НБА за 17 декабря 2019 года

Результаты матчей НБА за 17 декабря 2019 года
Баскетбол / НБА 0

17 декабря состоялось шесть матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде уступил «Индиане Пэйсерс». Самым результативным игроком встречи стал Домантас Сабонис («Индиана»), который сделал дабл-дабл, набрав 26 очков, собрав 10 подборов и отдав 4 передачи. Леброн Джеймс («Лейкерс») набрал 20 очков, собрал 9 подборов и отдал 9 передач, а его партнёр Энтони Дэвис не играл. Окончательный счёт — 105:102 в пользу «Индианы».

«Нью-Йорк Никс» дома разгромил «Атланту Хоукс», несмотря на 42 очка, 4 подбора и 8 передач Трэя Янга. Итоговый счёт — 143:120 в пользу «Нью-Йорка».

«Лос-Анджелес Клипперс» на своей площадке победил «Финикс Санз». Самым результативным игроком матча стал Пол Джордж («Клипперс»), на счету которого 24 очка, 3 подбора и 1 передача. Его партнёр Кавай Леонард набрал 20 очков, сделал 6 подборов и отдал 2 передачи. Окончательный счёт — 120:99 в пользу «Клипперс».

НБА - регулярный чемпионат
18 декабря 2019, среда. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
105 : 102
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Индиана Пэйсерс: Сабонис - 26, Тёрнер - 16, Брогдон - 14, Уоррен - 12, Холидей - 11, Макконнел - 10, Макдермотт - 6, Холидэй - 6, Лэмб - 4, Битадзе, Боуэн, Джонсон, Лиф, Митру-Лонг, Оладипо, Самнер, Сэмпсон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 20, Ховард - 20, Брэдли - 13, Карузо - 11, Колдуэлл-Поуп - 10, Макги - 10, Рондо - 7, Грин - 6, Дадли - 3, Дэниэлс - 2, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Дэвис, Казинс, Кузма, Кук
НБА - регулярный чемпионат
18 декабря 2019, среда. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
110 : 102
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Шарлотт Хорнетс: Монк - 23, Зеллер - 17, Уильямс - 16, Грэм - 15, Розир - 11, Бийомбо - 10, Кидд-Гилкрист - 7, Мартин - 7, Бриджес - 4, Franks, Батюм, Бэйкон, Вашингтон, Макдэниелс, Мартин, Симмонс, Эрнангомес
Сакраменто Кингз: Фокс - 19, Багли III - 14, Барнс - 14, Хилд - 14, Бьелица - 12, Холмс - 11, Богданович - 10, Ариза - 6, Джозеф - 2, Guy, Габриэль, Дедмон, Джайлс, Джеймс, Джеффрис, Суониган, Феррелл
НБА - регулярный чемпионат
18 декабря 2019, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
143 : 120
Атланта Хоукс
Атланта
Нью-Йорк Никс: Барретт - 27, Моррис - 22, Робинсон - 22, Нокс - 17, Рэндл - 17, Портис - 11, Дотсон - 9, Смит - 8, Пэйтон - 5, Нтиликина - 3, Гибсон - 2, Аллен, Баллок, Браздейкис, Рэбб, Трир, Эллингтон
Атланта Хоукс: Янг - 42, Хантер - 19, Картер - 15, Хаертер - 14, Паркер - 10, Лень - 9, Реддиш - 9, Джонс - 2, Бембри, Браун, Гудвин, Коллинс, Краббе, Парсонс, Тёрнер, Фернанду
НБА - регулярный чемпионат
18 декабря 2019, среда. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
101 : 108
ОТ
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 22, Холидей - 21, Харт - 14, Хэйс - 13, Болл - 10, Александер-Уолкер - 9, Фэйворс - 7, Уильямс - 3, Мелли - 2, Williamson, Грэй, Джексон, Миллер, Мур, Окафор, Редик, Читэм
Бруклин Нетс: Динуайдди - 31, Харрис - 24, Аллен - 12, Нваба - 12, Темпл - 7, Чендлер - 7, Джордан - 6, Луваву-Кабарро - 6, Принс - 3, Дюрант, Ирвинг, Клэкстон, Куруч, ЛеВерт, Муса, Пинсон, Элленсон
НБА - регулярный чемпионат
18 декабря 2019, среда. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
109 : 102
Орландо Мэджик
Орландо
Юта Джаз: Богданович - 30, Митчелл - 30, Инглс - 16, Гобер - 12, О'Нил - 11, Конли - 7, Дэвис - 3, Morgan, Wright-Foreman, Брэдли, Брэнтли, Грин, Мудиэй, Ньянг, Они, Уильямс-Госс, Экзам
Орландо Мэджик: Огастин - 22, Фурнье - 19, Фульц - 14, Вучевич - 12, Картер-Уильямс - 10, Росс - 8, Айзек - 7, Гордон - 6, Бамба - 4, Амину, Берч, Джефферсон, Джонсон, Ивунду, Магетти, Фразьер
НБА - регулярный чемпионат
18 декабря 2019, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
120 : 99
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 24, Л. Уильямс - 20, Леонард - 20, Харрелл - 15, Зубац - 12, Беверли - 9, Макгрудер - 7, Паттерсон - 6, Шамет - 4, Робинсон - 3, Coffey, Грин, Кабенгеле, Мотли, Мэнн, Уолтон, Харклесс
Финикс Санз: Убре - 19, Эйтон - 18, Камински - 12, Jerome - 10, Окобо - 10, Картер - 9, Шарич - 8, Бриджес - 5, Рубио - 4, Бэйнс - 2, Диалло - 2, Lecque, Букер, Джонсон, Джонсон, Харпер
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