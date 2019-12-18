Питино: не уверен, что Адетокунбо сыграет в олимпийской квалификации

Главный тренер сборной Греции и «Панатинаикоса» Рик Питино выразил сомнение в том, что форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо примет участие в Олимпийском квалификационном турнире в составе греческой сборной. По словам Питино, грекам будет трудно пройти отбор без Янниса в составе.



«Надеюсь, что Яннис Адетокунбо сможет присоединиться к сборной Греции на Олимпийских играх, но я не уверен, что он будет играть в квалификационном турнире. Без него нам будет очень сложно отбраться на Олимпиаду», — приводит слова Рика Питино Eurohoops.



Сборная Греции проведёт квалификационный турнир к Олимпийским играм 2020 года в Канаде. Соперниками греков станут национальные сборные Китая и Канады. Турнир пройдёт с 23 по 28 июня.