Плаза: у «Фенербахче» есть лучший тренер в истории Евролиги

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Жоан Плаза поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с «Фенербахче». Плаза высоко оценил уровень работы главного тренера турецкого клуба Желько Обрадовича.
«У «Фенербахче» есть лучший тренер в истории Евролиги и несколько игроков, которых тоже можно назвать одними из лучших во всём турнире. Просто иногда динамика и различные обстоятельства заставляют тебя переживать некоторые странные периоды, причём найти причины или виновных в этом просто невозможно. Это спорт, и такое случается. Мы постараемся провести хороший матч, фокусируясь на наших сильных сторонах», — приводит слова Жоана Плазы официальный сайт санкт-петербургской команды.
«Зенит» после 14 туров Евролиги занимает 18-ю позицию в турнирной таблице.
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