29 очков Джеймса помогли ЦСКА обыграть «Црвену Звезду» в матче Евролиги

Московский ЦСКА на домашнем паркете переиграл сербскую «Црвену Звезду» в матче регулярного чемпионата Евролиги. «Армейцы» с первой четверти захватили инициативу, выиграв игровой отрезок с разницей в пять очков. Вторая четверть также осталась за ЦСКА, увеличившим преимущество до восьми очков.



В третьей четверти картина игры не изменилась — к заключительной десятиминутке счёт на табло был 76:62 в пользу ЦСКА. Заключительная четверть также осталась за московской командой. Итоговый счёт — 100:74 (26:21, 26:23, 24:18, 24:12) в пользу ЦСКА.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 29 очков. В составе гостей 17 очков на свой счёт записал Деян Давидовац.