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29 очков Джеймса помогли ЦСКА обыграть «Црвену Звезду» в матче Евролиги

29 очков Джеймса помогли ЦСКА обыграть «Црвену Звезду» в матче Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

Московский ЦСКА на домашнем паркете переиграл сербскую «Црвену Звезду» в матче регулярного чемпионата Евролиги. «Армейцы» с первой четверти захватили инициативу, выиграв игровой отрезок с разницей в пять очков. Вторая четверть также осталась за ЦСКА, увеличившим преимущество до восьми очков.

В третьей четверти картина игры не изменилась — к заключительной десятиминутке счёт на табло был 76:62 в пользу ЦСКА. Заключительная четверть также осталась за московской командой. Итоговый счёт — 100:74 (26:21, 26:23, 24:18, 24:12) в пользу ЦСКА.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 29 очков. В составе гостей 17 очков на свой счёт записал Деян Давидовац.

Евролига. Регулярный чемпионат. 14-й тур
18 декабря 2019, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
100 : 74
Црвена Звезда
Белград, Сербия
ЦСКА: Джеймс - 29, Боломбой - 17, Курбанов - 11, Хиллиард - 10, Антонов - 9, Воронцевич - 7, Куфос - 6, Стрелниекс - 5, Хайнс - 4, Бейкер - 2, Фойгтман, Хаккетт
Црвена Звезда: Давидовац - 17, Бэрон - 14, Гист - 8, Кузмич - 7, Симанич - 7, Чович - 7, Лазич - 5, Faye - 3, Дженкинс - 2, Добрич - 2, Охо - 2, Браун, Йованович
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