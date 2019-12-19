Дриблинг мячом от группы поддержки и фанаты «Спартака» на трибуне. Яркие фото победы ЦСКА

18 декабря в Москве на стадионе «Мегаспорт» московский ЦСКА переиграл сербскую «Црвену Звезду» в матче регулярного чемпионата Евролиги. «Армейцы» в первой же четверти захватили инициативу, выиграв игровой отрезок с разницей в пять очков. Вторая четверть также осталась за ЦСКА, увеличившим преимущество до восьми очков.
В третьей четверти картина игры не изменилась — к заключительной десятиминутке счёт на табло был 76:62 в пользу ЦСКА. Заключительная четверть также осталась за московской командой. Итоговый счёт — 100:74 (26:21, 26:23, 24:18, 24:12) в пользу ЦСКА.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 29 очков. В составе гостей 17 очков на свой счёт записал Деян Давидовац.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Црвена Звезда» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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