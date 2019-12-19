Джей Ар Смит изменил жене со звездой сериала «Флэш»

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смит изменил своей супруге Джуэл Харрис с актрисой Кэндис Паттон, сообщает HotNewHipHop.com.



Слухи расползлись по американской прессе и накануне жена баскетболиста опубликовала видеоролик, в котором помолилась за свою семью и за своего супруга с Кэндис Паттон, по её словам, несмотря на то, как они поступили с ней.



«Пожалуйста, прости их, Господь, потому что они не знают пути разрушения, который стоит перед ними, что они пошли против меня», — сказала Джуэл.



Смит и Джуэл прожили в браке три года. В семье Смитов три дочери.



Кандис Паттон — 31-летняя американская актриса, известная по роли Айрис Уэст в сериале «Флэш».