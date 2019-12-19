33 очка Маррея и дабл-дабл Йокича помогли «Денверу» обыграть «Орландо»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Денвер Наггетс» на домашней площадке принимал «Орландо Мэджик» и победил со счётом 113:104 (27:32, 18:28, 39:16, 29:28). Для «Наггетс» эта победа стала четвёртой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Главным героем встречи стал защитник «Наггетс» Джамал Маррей, который набрал 33 очка. Близок к трипл-даблу был Никола Йокич (18 очков, 12 передач, 9 подборов). Дабл-даблом отметился Пол Миллсэп (15 очков, 12 подборов).

В параллельном матче «Миннесота Тимбервулвз» дома уступил «Нью-Орлеан Пеликанс» — 99:107 (25:32, 25:31, 22:24, 27:20).

Ещё в одном матче «Оклахома-Сити Тандер» победил «Мемфис Гриззлиз» со счётом 126:122 (27:32, 32:36, 34:32, 33:22).