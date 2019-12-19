33 очка Маррея и дабл-дабл Йокича помогли «Денверу» обыграть «Орландо»
В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Денвер Наггетс» на домашней площадке принимал «Орландо Мэджик» и победил со счётом 113:104 (27:32, 18:28, 39:16, 29:28). Для «Наггетс» эта победа стала четвёртой кряду.
Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20
Главным героем встречи стал защитник «Наггетс» Джамал Маррей, который набрал 33 очка. Близок к трипл-даблу был Никола Йокич (18 очков, 12 передач, 9 подборов). Дабл-даблом отметился Пол Миллсэп (15 очков, 12 подборов).
В параллельном матче «Миннесота Тимбервулвз» дома уступил «Нью-Орлеан Пеликанс» — 99:107 (25:32, 25:31, 22:24, 27:20).
Ещё в одном матче «Оклахома-Сити Тандер» победил «Мемфис Гриззлиз» со счётом 126:122 (27:32, 32:36, 34:32, 33:22).
НБА - регулярный чемпионат
19 декабря 2019, четверг. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
113 : 104
Орландо Мэджик
Орландо
Денвер Наггетс: Маррей - 33, Йокич - 18, Миллсэп - 15, Бартон - 9, Пламли - 9, Харрис - 9, Грант - 8, Моррис - 5, Портер - 4, Бисли - 3, Bol, Вандербилт, Дозьер, Крэйг, Чанчар, Эрнангомес
Орландо Мэджик: Вучевич - 20, Огастин - 18, Фурнье - 13, Фульц - 10, Бамба - 9, Гордон - 9, Росс - 8, Айзек - 7, Картер-Уильямс - 6, Ивунду - 4, Амину, Берч, Джефферсон, Джонсон, Магетти, Фразьер
НБА - регулярный чемпионат
19 декабря 2019, четверг. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
99 : 107
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Миннесота Тимбервулвз: Уиггинс - 27, Ковингтон - 15, Дьенг - 13, Грэм - 10, Напьер - 10, Вонле - 7, Белл - 6, Тиг - 5, Бэйтс-Диоп - 3, Окоги - 3, Reid, Калвер, Лейман, Маклафлин, Мартин, Ноуэлл, Таунс
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 34, Холидей - 18, Редик - 12, Харт - 11, Болл - 10, Мур - 7, Окафор - 6, Фэйворс - 6, Хэйс - 3, Williamson, Александер-Уолкер, Грэй, Джексон, Мелли, Миллер, Уильямс, Читэм
НБА - регулярный чемпионат
19 декабря 2019, четверг. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
126 : 122
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Оклахома-Сити Тандер: Шрёдер - 31, Галлинари - 20, Жильжо-Александер - 20, Пол - 18, Адамс - 13, Ноэль - 10, Надер - 7, Базли - 4, Фергюсон - 3, Dort, Hervey, Roberson, Бертон, Диалло, Мускала, Паттон
Мемфис Гриззлиз: Кларк - 27, Валанчюнас - 24, Морант - 22, Брукс - 15, Андерсон - 9, Джексон - 9, Хилл - 8, Мелтон - 5, Краудер - 3, Аллен, Ватанабэ, Гудурич, Джексон, Джонс, Игуодала, Кабокло, Кончар
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