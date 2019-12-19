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«Голден Стэйт» проиграл 24-й матч из 29, уступив «Портленду»

«Голден Стэйт» проиграл 24-й матч из 29, уступив «Портленду»
Баскетбол / НБА 0

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» потерпел поражение в гостевом матче регулярного чемпионата с «Портленд Трэйл Блэйзерс». Самым результативным игроком встречи стал Дэмьен Лиллард («Портленд»), который отметился дабл-даблом. На его счету 31 очко, 5 подборов и 13 передач. Его партнёр Хассан Уайтсайд также сделал дабл-дабл: 16 подборов и 23 передачи. Окончательный счёт — 122:112 в пользу «Трэйл Блэйзерс».

У «Голден Стэйт» самым результативным игроком стал Гленн Робинсон, который набрал 17 очков и собрал 4 подбора. Его партнёр Маркис Крисс сделал дабл-дабл: 10 очков, 10 подборов и 1 передача.

В сезоне-2019/20 на счету «Голден Стэйт», занимающего последнее место в лиге, 5 побед и 24 поражения в 29 матчах. У «Портленда» 12 побед и 16 поражений в 28 играх.

НБА - регулярный чемпионат
19 декабря 2019, четверг. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
122 : 112
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 31, Макколлум - 30, Энтони - 17, Уайтсайд - 16, Лябисье - 10, Трент-мл. - 7, Толливер - 6, Бэйзмор - 5, Браун, Коллинс, Литтл, Нуркич, Оар, Саймонс, Хезонья, Худ
Голден Стэйт Уорриорз: Расселл - 26, Робинсон - 17, Бёркс - 16, Коли-Стайн - 12, Пэскелл - 11, Крисс - 10, Грин - 7, Спеллмен - 5, Ли - 4, Пул - 2, Эванс - 2, Smailagic, Боумен, Карри, Луни, Томпсон
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