Трипл-дабл Леброна не спас «Лейкерс» от поражения в матче с «Милуоки»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча состоялась на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой хозяев поля со счётом 111:104.
Самым результативным в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 34 очков и 11 подборов. В составе проигравшей команды самым результативным стал Энтони Дэвис, собравший дабл-дабл из 36 очков и 10 подборов. Леброн Джеймс оформил трипл-дабл из 21 очка, 12 подборов и 11 передач.
Таким образом, «Лейкерс» потерпел второе поражение подряд.
В параллельном матче «Атланта Хоукс» принимал «Юту Джаз». Встреча состоялась на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 111:106.
НБА - регулярный чемпионат
20 декабря 2019, пятница. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
111 : 104
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 34, Хилл - 21, Миддлтон - 15, Мэттьюз - 13, Лопес - 10, Корвер - 6, Дивинченцо - 5, Браун - 3, Ильясова - 2, Коннотон - 2, Адетокунбо, Бендер, Бледсо, Лопес, Мейсон, Рейнольдс, Уилсон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 36, Грин - 21, Джеймс - 21, Колдуэлл-Поуп - 18, Макги - 4, Рондо - 2, Ховард - 2, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Брэдли, Дадли, Дэниэлс, Казинс, Карузо, Кузма, Кук, Норвелл
НБА - регулярный чемпионат
20 декабря 2019, пятница. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
106 : 111
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Атланта Хоукс: Янг - 30, Паркер - 23, Хаертер - 17, Реддиш - 14, Хантер - 5, Бембри - 4, Лень - 4, Фернанду - 4, Краббе - 3, Тёрнер - 2, Браун, Гудвин, Джонс, Картер, Коллинс, Парсонс
Юта Джаз: Митчелл - 30, Гобер - 20, Богданович - 19, Инглс - 14, Мудиэй - 10, Грин - 7, Ньянг - 6, О'Нил - 5, Morgan, Wright-Foreman, Брэдли, Брэнтли, Дэвис, Конли, Они, Уильямс-Госс, Экзам
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