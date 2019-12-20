Перасович покинул пост главного тренера «Басконии»

Велимир Перасович больше не является главным тренером «Басконии». Стороны договорились о прекращении сотрудничества, сообщает официальный сайт испанского клуба. Руководство «Басконии» поблагодарило хорватского специалиста за проделанную работу и пожелало ему успехов в дальнейшем.

Исполняющим обязанности главного тренера станет Хосеп Мария Беррокаль.

В нынешнем регулярном сезоне Евролиги «Баскония» провела уже 15 матчей, сумев добыть лишь шесть побед и потерпев девять поражений. Команда занимает 12-е место в турнирной таблице и проиграла четыре из пяти предыдущих встреч. В первенстве Испании «Баскония» занимает шестое место в таблице с семью победами при шести поражениях в активе.