ЦСКА заинтересован в услугах Сант-Рооса
Руководство ЦСКА заинтересовано в услугах атакующего защитника АЕКа Ховарда Сант-Рооса, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Донатас Урбонас.
28-летний кубинец выставлял кандидатуру на драфт НБА 2013 года, но так и не был выбран ни одной из команд. Профессиональную карьеру он начал в Европе, где защищал цвета немецкого «Брауншвейга», итальянского «Казале», чешского «Нимбурка», турецкой «Дарушшафаки», со стамбульцами он завоевал трофей Еврокубка.
В 2018 году он стал игроком АЕКа. А по итогам минувшего сезона в Греции получил приз лучшего игрока оборонительного плана.
В розыгрыше Лиги чемпионов ФИБА сезона-2018/19 он принял участие в 16 матчах, набирая в них 6,8 очка, собирая 4,1 подбора и совершая 2,8 передачи в среднем.
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