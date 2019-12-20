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Президент УНИКСа не исключил усиления состава перед вторым этапом Еврокубка

Президент УНИКСа не исключил усиления состава перед вторым этапом Еврокубка
Баскетбол / Еврокубок 0

Президент УНИКСа Евгений Богачёв поделился впечатлениями от выступлений команды в Еврокубке. Функционер признал, что казанцы сталкивались с проблемами, и заявил, что не исключает усиления состава в преддверии второго группового этапа Еврокубка.

«Пока нам не хватает стабильности. У нас есть девиз «напролом», но команда не всегда ему соответствует, чередуя отличные матчи с посредственными. Поэтому мы мониторим рынок и при возможности ещё попробуем усилиться. При этом скажу, что в декабре у нас заметно улучшилась защита. Это радует, теперь бы разобраться с точностью бросков. Особенно со штрафными», — приводит слова Богачёва «Известия».

На стадии второго группового этапа турнира УНИКС сыграет с «Монако», «Ритасом» и «Галатасараем».

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