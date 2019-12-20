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В «Атланте Хоукс» не намерены менять главного тренера

В «Атланте Хоукс» не намерены менять главного тренера
Баскетбол / НБА 0

Президент «Атланты Хоукс» по баскетбольным операциям Тревис Шленк заверил, что клуб не намерен проводить перестановки на тренерском мостике команды.

«Ллойд Пирс в порядке. Ему не грозит увольнение», — приводит слова Шленка The Athletic.

Ллойд Пирс возглавил команду из Джорджии в 2018 году и проводит с ней второй сезон. В нынешнем регулярном чемпионате «Атланта» даже ухудшила результаты по сравнению с минувшим годом. На данный момент «Хоукс» занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.

В последних 19 матчах у «Атланты» только две победы. На данный момент серия поражений составляет шесть матчей. 18 декабря команда с крупным счётом (120:143) проиграла другому аутсайдеру лиги — «Нью-Йорк Никс».

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