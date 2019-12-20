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ЦСКА на последних секундах матча вырвал победу у «Анадолу Эфес»

ЦСКА на последних секундах матча вырвал победу у «Анадолу Эфес»
Баскетбол / Евролига 0

В Стамбуле завершился матч 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Анадолу Эфес» принимал ЦСКА.

Подопечные Итудиса неплохо начали встречу и после первой четверти вели с минимальным преимуществом — 23:22. Во второй десятиминутке хозяева активизировались и вышли вперёд — 47:43. После большого перерыва «Анадолу Эфес» немного прибавил и оторвался от «армейцев» уже на 7 очков — 66:59. В заключительном игровом отрезке российская команда прибавила и сумела вырвать победу — 81:80. Решающее попадание — в активе Майка Джеймса. При этом последнее владение было у стамбульцев, но Шейн Ларкин не реализовал двухочковый бросок.

Самым результативным в составе победителей стал всё тот же Майк Джеймс (28 очков, 6 подборов и 4 передачи). У «Анадолу Эфес» 21 балл — в активе Крунослава Симона.

Евролига. Регулярный чемпионат. 15-й тур
20 декабря 2019, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
80 : 81
ЦСКА
Москва, Россия
Анадолу Эфес: Симон - 21, Ларкин - 18, Бьёбуа - 10, Пляйсс - 8, Шанлы - 8, Балбай - 6, Синглтон - 5, Мичич - 2, Питерс - 2, Андерсон, Морман, Тунджер
ЦСКА: Джеймс - 28, Хайнс - 16, Фойгтман - 15, Хиллиард - 10, Антонов - 4, Боломбой - 4, Стрелниекс - 4, Бейкер, Воронцевич, Курбанов, Куфос, Хаккетт
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