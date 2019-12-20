ЦСКА на последних секундах матча вырвал победу у «Анадолу Эфес»

В Стамбуле завершился матч 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Анадолу Эфес» принимал ЦСКА.
Подопечные Итудиса неплохо начали встречу и после первой четверти вели с минимальным преимуществом — 23:22. Во второй десятиминутке хозяева активизировались и вышли вперёд — 47:43. После большого перерыва «Анадолу Эфес» немного прибавил и оторвался от «армейцев» уже на 7 очков — 66:59. В заключительном игровом отрезке российская команда прибавила и сумела вырвать победу — 81:80. Решающее попадание — в активе Майка Джеймса. При этом последнее владение было у стамбульцев, но Шейн Ларкин не реализовал двухочковый бросок.
Самым результативным в составе победителей стал всё тот же Майк Джеймс (28 очков, 6 подборов и 4 передачи). У «Анадолу Эфес» 21 балл — в активе Крунослава Симона.
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