Врачи «Бостона» — о болезни Смарта: одна из худших глазных инфекций, что мы видели

Главный тренер «Бостон Селтикс» Брэд Стивенс рассказал о состоянии здоровья атакующего защитника команды Маркуса Смарта. По его словам, лечение глазной инфекции проходит не лучшим образом.

«С лечением глазной инфекции не всё в порядке. Врачи сказали, что это одна из худших глазных инфекций, что они когда-либо видели. Сроков возвращения Маркуса по-прежнему нет», — приводит слова Смарта на своей странице в «Твиттере» обозреватель Брайан Робб.

В нынешнем сезоне Маркус Смарт принял участие в 20 поединках, набирая в них 11,8 очка, собирая 3,4 подбора и совершая 4,6 передачи в среднем. Маркус реализовывает 38,7% бросков с игры, 33,3% с дальней дистанции и 87,9% с линии штрафных.

«Бостон» после 25 матчей сезона занимает второе место в таблице Восточной конференции.