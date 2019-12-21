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25 очков Расселла помогли «Голден Стэйт» обыграть «Нью-Орлеан»

25 очков Расселла помогли «Голден Стэйт» обыграть «Нью-Орлеан»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете переиграл «Нью-Орлеан Пеликанс».

«Уорриорз» в первой четверти переигрывали соперника и завершили игровой отрезок с преимуществом в 15 очков. Во второй четверти «Нью-Орлеану» удалось отыграть три очка отставания, к большому перерыву счёт на табло был 56:44 в пользу «Голден Стэйт».

Третья четверть осталась за «Пеликанс», которым удалось вырваться вперёд — они выиграли игровой отрезок с разницей в 15 очков. В решающей, четвёртой двенадцатиминутке в концовке «Уорриорз» удалось вырвать победу — 106:102 (31:16, 25:28, 22:37, 28:21).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Д'Анджело Расселл, набравший 25 очков. В составе гостей по 25 очков набрали Дрю Холидэй и Брэндон Ингрэм.

НБА - регулярный чемпионат
21 декабря 2019, суббота. 06:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
106 : 102
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Голден Стэйт Уорриорз: Расселл - 25, Ли - 20, Бёркс - 18, Грин - 10, Робинсон - 9, Коли-Стайн - 8, Крисс - 8, Пул - 5, Пэскелл - 3, Smailagic, Боумен, Карри, Луни, Спеллмен, Томпсон, Эванс
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 25, Холидей - 25, Болл - 14, Редик - 14, Фэйворс - 10, Харт - 9, Хэйс - 5, Williamson, Александер-Уолкер, Грэй, Джексон, Мелли, Миллер, Мур, Окафор, Уильямс, Читэм
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