25 очков Расселла помогли «Голден Стэйт» обыграть «Нью-Орлеан»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете переиграл «Нью-Орлеан Пеликанс».
«Уорриорз» в первой четверти переигрывали соперника и завершили игровой отрезок с преимуществом в 15 очков. Во второй четверти «Нью-Орлеану» удалось отыграть три очка отставания, к большому перерыву счёт на табло был 56:44 в пользу «Голден Стэйт».
Третья четверть осталась за «Пеликанс», которым удалось вырваться вперёд — они выиграли игровой отрезок с разницей в 15 очков. В решающей, четвёртой двенадцатиминутке в концовке «Уорриорз» удалось вырвать победу — 106:102 (31:16, 25:28, 22:37, 28:21).
Самым результативным игроком в составе победителей стал Д'Анджело Расселл, набравший 25 очков. В составе гостей по 25 очков набрали Дрю Холидэй и Брэндон Ингрэм.
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