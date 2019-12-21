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В социальных сетях появились фотографии якобы обнажённого Стефена Карри

В социальных сетях появились фотографии якобы обнажённого Стефена Карри
Баскетбол / НБА 0

В социальных сетях появились фотографии, на которых якобы изображён разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, сообщает The San Francisco Chronicle.

Источник в клубе опроверг информацию, что на снимках запечатлён именно разыгрывающий их команды.

«Конечно, это не он», — заявил неназванный источник.

Агент игрока тоже опроверг эту информацию, а официальные лица клуба отказались от комментариев на эту тему.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Стефен Карри принял участие в четырёх встречах, набирая 20,3 очка и совершая 5,0 подбора.

Карри получил перелом руки на старте регулярного чемпионата и будет вне игры как минимум три месяца.

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