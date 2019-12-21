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Защитник ЦСКА Джеймс стал MVP 15-го тура Евролиги. Это его четвёртая награда в сезоне

Защитник ЦСКА Джеймс стал MVP 15-го тура Евролиги. Это его четвёртая награда в сезоне
Баскетбол / Евролига 0

Защитник московского ЦСКА Майк Джеймс стал самым ценным игроком 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира. В матче с турецким «Анандолу Эфесом» Джеймс собрал коллекцию из 28 очков, 6 подборов и 4 результативных передач. Рейтинг эффективности баскетболиста — 36. Его усилия помогли команде из Москвы одержать победу со счётом 81:80 (23:22, 20:25, 16:19, 22:14).

После этой победы ЦСКА сохранил пятую позицию в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги. После 15 туров в активе ЦСКА десять побед и пять поражений. Лидирует в чемпионате мадридский «Реал».

Для Майка Джеймса это второе подряд звание MVP и четвёртое в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Евролиги.

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