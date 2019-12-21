Энтони не доиграл матч с «Орландо» из-за травмы колена

Форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Кармело Энтони не смог закончить матч с «Орландо Мэджик» из-за ушиба колена, сообщает ESPN. Энтони провёл на паркете чуть более девяти минут, набрал 5 очков, сделал 6 подборов и 3 блок-шота.

Встреча завершилась победой «Портленд Трэйл Блэйзерс». Итоговый счёт — 118:103 (31:13, 26:31, 36:31, 25:28).

В нынешнем сезоне он успел выйти на паркет в 15 матчах, набирая 16,0 очка, собирая 6,2 подбора и совершая 1,1 передачи. Успешная игра Энтони позволила ему получить приз лучшего игрока недели.



Напомним, до подписания контракта с «Портленд Трэйл Блэйзерс» Кармело оставался вне игры более года. Предыдущей его командой был «Хьюстон Рокетс», но за техасцев Энтони провёл лишь 10 матчей.