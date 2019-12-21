Защитник ЦСКА Бэйкер пообещал удивить всех знанием русского языка

Защитник ЦСКА Рон Бэйкер рассказал о периоде адаптации в Москве. По его словам, он старается изучить русский язык. Баскетболист пообещал со временем удивить всех уровнем знания языка. Также Рон поделился впечатлениями от прогулок по столице России.
«Я стараюсь учить какие-то базовые слова, устойчивые выражения, чтобы самостоятельно сходить в магазин или объясниться в какой-то ситуации. Я знаю «привет», «хорошо», «как дела?», «быстро», «скорей домой», «тренировка»… Чувствую, что постепенно начну говорить и ещё удивлю всех своим русским.
В Москве мне нравится пара кафе, особенно ресторан рядом с Красной площадью. Там вкусная еда, персонал отлично говорит по-английски. Мы с моей девушкой любим сходить туда, когда есть время. Если говорить не про еду, то, конечно, очень красивые места — ГУМ, Храм Василия Блаженного, очень интересное место — ВДНХ. Я был поражён площадью этого музея и величием павильонов. Я почитал историю ВДНХ, и это интересно. Надо будет доехать туда ещё и в тёплое время года", — приводит слова Бэйкера «Известия».
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