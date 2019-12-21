Бэйкер: в США люди приходят на игру поесть, в Европе поглощены баскетболом

Защитник ЦСКА Рон Бэйкер сравнил болельщиков баскетбола в США и Европе, дав понять, что в Старом Свете фанаты баскетбола разбираются в спорте лучше, чем за океаном.

«Знал, что уровень Евролиги высокий, и мои ожидания подтвердились. В Евролиге нет проходных команд, везде играют очень серьёзные баскетболисты, и в каждом матче надо выкладываться по полной, чтобы выиграть.



Плюс Евролига дарит возможность попутешествовать по Европе. До перехода в ЦСКА я не бывал в Старом Свете, и для меня это отличный бонус — посмотреть на Европу, пусть в основном и из окна автобуса. Что касается европейских болельщиков, то они крутые. В Штатах многие приходят на баскетбол, чтобы развлечься, поесть вкусной еды, поучаствовать в конкурсах… В Европе же есть ощущение, что люди поглощены игрой и это единственное, что их интересует. Почувствовал это в Витории, Стамбуле, Мадриде… Очень жду выездов в Каунас и Белград, где самые большие арены Европы», — приводят слова баскетболиста «Известия».