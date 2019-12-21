Итудис — о матче с «Калевом»: главное — справиться с нагрузкой

Завтра, 22 декабря, ЦСКА проведёт очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Команда Димитриса Итудиса отправится в Таллин, где встретится с «Калевом». В преддверии противостояния наставник «армейцев» поделился ожиданиями от него, отметив, что главной задачей игроков будет справиться с нагрузкой.

«В этом сезоне у «Калева» новая команда, новый тренер, другая философия. Клуб недавно приобрёл двух новичков-иностранцев, чем подтвердил свои амбиции. Для нас сейчас главное — справиться с нагрузкой, ведь мы завершаем «тройную» неделю, именно этим будем заниматься в первую очередь. И, конечно, подойдём к матчу со всей серьёзностью», — приводит слова специалиста официальный сайт ЦСКА.

Матч с «Калевом» станет для ЦСКА уже третьим за неделю.