Уэйд: невозможно отрицать, что Харден — один из величайших в истории

Экс-игрок НБА, трёхкратный чемпион лиги Дуэйн Уэйд поделился мыслями о лидере «Хьюстон Рокетс» Джеймсе Хардене. По его словам, Харден является одним из лучших баскетболистов в истории спорта.

«Невозможно отрицать, что он один из величайших игроков, которые когда-либо выходили на паркет. Посмотрите, как он набирает очки. Именно потому у него столько хейтеров, потому что раньше никто этого не делал», — приводит слова Уэйда на своей странице в «Твиттере» обозреватель Алихан Биджани.

Джеймс Харден не раз подвергался критики за стремление работать на собственную статистику. Вместе с тем, он является обладателем нескольких рекордов лиги. В нынешнем сезоне он принял участие уже в 28 матчах регулярного чемпионата, набирая в них 38,5 очка, собирая 5,8 подбора и совершая 7,5 передачи в среднем.