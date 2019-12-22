Уэйд: невозможно отрицать, что Харден — один из величайших в истории

Экс-игрок НБА, трёхкратный чемпион лиги Дуэйн Уэйд поделился мыслями о лидере «Хьюстон Рокетс» Джеймсе Хардене. По его словам, Харден является одним из лучших баскетболистов в истории спорта.
«Невозможно отрицать, что он один из величайших игроков, которые когда-либо выходили на паркет. Посмотрите, как он набирает очки. Именно потому у него столько хейтеров, потому что раньше никто этого не делал», — приводит слова Уэйда на своей странице в «Твиттере» обозреватель Алихан Биджани.
Джеймс Харден не раз подвергался критики за стремление работать на собственную статистику. Вместе с тем, он является обладателем нескольких рекордов лиги. В нынешнем сезоне он принял участие уже в 28 матчах регулярного чемпионата, набирая в них 38,5 очка, собирая 5,8 подбора и совершая 7,5 передачи в среднем.
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