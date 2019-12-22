47 очков Янга не спасли «Атланту» от 7-го поражения подряд

В очередном матче НБА «Бруклин Нетс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча состоялась на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 122:112.

Лучшим по результативности стал разыгрывающий «Хоукс» Трэй Янг, набравший 47 очков и совершивший 8 подборов и 6 передач.

В составе «Бруклина» наибольшее количество очков набрал Спенсер Динуайдди – 39. Также на его счету 6 подборов и 6 передач.

Дабл-даблом отметился украинский центровой «Атланты» Алексей Лень. В его коллекции 23 очка и 14 подборов.

«Бруклин» одержал 3 победы в последних 4 матчах, а «Атланта» уступила в 7-й игре кряду.

«Бруклин» (16-13) занимает 7-е место в Восточной конференции. «Атланта» (6:24) – 20-е.

В другом матче «Детройт Пистонс» на домашней площадке уступил «Чикаго Буллз» — 107:119.