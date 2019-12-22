47 очков Янга не спасли «Атланту» от 7-го поражения подряд

В очередном матче НБА «Бруклин Нетс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча состоялась на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 122:112.
Лучшим по результативности стал разыгрывающий «Хоукс» Трэй Янг, набравший 47 очков и совершивший 8 подборов и 6 передач.
В составе «Бруклина» наибольшее количество очков набрал Спенсер Динуайдди – 39. Также на его счету 6 подборов и 6 передач.
Дабл-даблом отметился украинский центровой «Атланты» Алексей Лень. В его коллекции 23 очка и 14 подборов.
«Бруклин» одержал 3 победы в последних 4 матчах, а «Атланта» уступила в 7-й игре кряду.
«Бруклин» (16-13) занимает 7-е место в Восточной конференции. «Атланта» (6:24) – 20-е.
В другом матче «Детройт Пистонс» на домашней площадке уступил «Чикаго Буллз» — 107:119.
- 22 декабря 2019
-
05:19
-
04:04
-
00:49
- 21 декабря 2019
-
23:39
-
22:47
-
22:31
-
20:23
-
19:45
-
18:55
-
17:20
-
16:55
-
15:41
-
14:52
-
13:46
-
12:47
-
11:49
-
10:42
-
09:30
-
09:12
-
09:10
-
08:30
-
07:29
-
06:45
-
06:17
-
05:32
-
00:33
-
00:26
- 20 декабря 2019
-
23:25
-
22:36
-
22:10
-
21:55
-
20:47
-
19:56
-
18:59
-
17:52