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47 очков Янга не спасли «Атланту» от 7-го поражения подряд

47 очков Янга не спасли «Атланту» от 7-го поражения подряд
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче НБА «Бруклин Нетс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча состоялась на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 122:112.

Лучшим по результативности стал разыгрывающий «Хоукс» Трэй Янг, набравший 47 очков и совершивший 8 подборов и 6 передач.

В составе «Бруклина» наибольшее количество очков набрал Спенсер Динуайдди – 39. Также на его счету 6 подборов и 6 передач.

Дабл-даблом отметился украинский центровой «Атланты» Алексей Лень. В его коллекции 23 очка и 14 подборов.

«Бруклин» одержал 3 победы в последних 4 матчах, а «Атланта» уступила в 7-й игре кряду.

«Бруклин» (16-13) занимает 7-е место в Восточной конференции. «Атланта» (6:24) – 20-е.

В другом матче «Детройт Пистонс» на домашней площадке уступил «Чикаго Буллз» — 107:119.

НБА - регулярный чемпионат
22 декабря 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
122 : 112
Атланта Хоукс
Атланта
Бруклин Нетс: Динуайдди - 39, Темпл - 25, Харрис - 18, Джордан - 12, Принс - 12, Аллен - 6, Куруч - 6, Чендлер - 4, Дюрант, Ирвинг, Клэкстон, ЛеВерт, Луваву-Кабарро, Муса, Нваба, Пинсон, Элленсон
Атланта Хоукс: Янг - 47, Лень - 23, Хантер - 14, Бембри - 9, Хаертер - 9, Паркер - 5, Реддиш - 4, Фернанду - 1, Браун, Гудвин, Джонс, Картер, Коллинс, Краббе, Парсонс, Тёрнер
НБА - регулярный чемпионат
22 декабря 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
107 : 119
Чикаго Буллз
Чикаго
Детройт Пистонс: Моррис - 23, Драммонд - 19, Кеннард - 16, Фрейзер - 13, Снелл - 11, Галлоуэй - 10, Мейкер - 7, Браун - 4, Михайлюк - 4, King, Боун, Вуд, Гриффин, Джексон, Думбуйа, Роуз, Томас
Чикаго Буллз: Лавин - 33, Уайт - 19, Саторански - 16, Маркканен - 15, Картер - 12, Данн - 9, Янг - 8, Гэффорд - 4, Арчидиаконоу - 3, Mokoka, Валентайн, Корнет, Портер, Страс, Фелисио, Харрисон, Хатчинсон
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